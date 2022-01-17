В Московском районе задержан подросток по подозрению в краже

13 января 2022 года в органы внутренних дел Московского с заявлением обратился владелец одного из магазинов автозапчастей О.Р., 1978 года рождения, о принятии мер в отношении неизвестных лиц. Которые в ночь на 8 января текущего года проникнув во двор магазина тайно похитили

сварочный аппарат, набор ключей в количестве 2-шт, головку от автомашины марки Ауди, болгарки в количестве 2 штук, а также медь в количестве 3 киллограмов и латунь в количестве 10 килограммов, после чего скрылись в неизвестном направлении. Тем самым причинили материальный ущерб на общую сумму 200 тыяч сомов.

Данный факт был зарегистрирован в Единый реестр преступлений по признакам преступлений предусмотренных статьей 205 (Кража) УК КР.

В ходе принятых неотложных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Московского района по

подозрению в совершении данного преступления был задержан и передан в следственную службу П.Д., 2005 года рождения.

Досудебное производство продолжается.