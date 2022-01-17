Погода
$ 84.70 - 84.90
€ 96.22 - 97.73

В Московском районе задержан подросток по подозрению в краже

125  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

13 января 2022 года в органы внутренних дел Московского с заявлением обратился владелец одного из магазинов автозапчастей О.Р., 1978 года рождения, о принятии мер в отношении неизвестных лиц. Которые в ночь на 8 января текущего года проникнув во двор магазина тайно похитили

сварочный аппарат, набор ключей в количестве 2-шт, головку от автомашины марки Ауди, болгарки в количестве 2 штук, а также медь в количестве 3 киллограмов и латунь в количестве 10 килограммов, после чего скрылись в неизвестном направлении. Тем самым причинили материальный ущерб на общую сумму 200 тыяч сомов.

Данный факт был зарегистрирован в Единый реестр преступлений по признакам преступлений предусмотренных статьей 205 (Кража) УК КР.

В ходе принятых неотложных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Московского района по

подозрению в совершении данного преступления был задержан и передан в следственную службу П.Д., 2005 года рождения.

Досудебное производство продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/412550
Теги:
ГУВД, кража, Чуйская область
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  