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Айдай Масылканова: Мне не безразлична судьба Кыргызстана

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- Назгуль Абдыразакова
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Наша героиня Айдай Масылканова относится к категории кыргызстанцев self-made, то есть людей, которые сделали себя сами. Обучаясь в обычной школе Токтогульского района, она смогла самостоятельно углубленно изучить английский язык, своими силами поступить в БГУ на факультет романо-германской филологии и с отличием окончить его. После обучалась в ведущих вузах США (Колумбийский, Гарвардский университеты), имеет степень магистра в области международной политики и политики безопасности, владеет турецким, английским, немецким языками и в настоящее время изучает арабский. Работала в международных организациях ОБСЕ, ООН в разных частях мира и руководила контртеррористической сетью всего ОБСЕ.

Ее аналитические статьи по международной безопасности публикуются в престижных дипломатических изданиях, которые помогают формировать политику разных стран, также ее инициатива по участию женщин в построении мира получила международную награду за мир. Помимо основной работы она занимается творчеством. Ее картины выставлены в галерее в Иордании и переданы в арт-коллекцию заместителя Генерального секретаря ООН.

Недавно пользователи соцсетей запустили онлайн-петицию, чтобы Масылканова заняла должность постоянного представителя Кыргызской Республики при ООН в Нью-Йорке.

Европейская ментальность

- Многие говорят, что живя за границей, я переняла их менталитет и привычки. Несомненно, окружение влияет на твое мировосприятие, поведение, но все это было заложено еще в детстве моими родителями. Отец был за свободу мышления. Даже какие-то наши спорные моменты между сестрами решались в игровой форме, которую придумала мама, где все стороны могли выразить свои недовольства. Мама работала бухгалтером, сейчас она на пенсии, отец долгие годы трудился в сельхозкооперативе. Папа всегда поддерживал вопрос, касающийся образования, и всегда хотел, чтобы мы достигли высоких результатов в учебе. Помогал нам с домашними заданиями, всегда был на связи с нашими учителями. К сожалению, он уже скончался. Моя первая учительница смогла раскрыть мои возможности и способности. Я проучилась во многих школах Токтогульского района и ни разу столкнулась со стрессом, как ученик, который часто меняет школы, и в этом заслуга моей учительницы.

Нужно всегда делать акцент на образование

- Хоть я и окончила русскую школу, всегда читала книги на родном, кыргызском языке. Две мои старшие сестры учились в кыргызской школе, когда они приносили книги, мне было всегда интересно их прочитать. Во время учебы в университете познакомилась с произведением американской писательницы Даниэлы Стил, и мне пришла идея перевести ее роман на кыргызский язык. Мои переводы выпускались в газете "Аялзат" под анонимным авторством.

Когда я писала дипломную работу по правам человека, американское посольство предоставило мне доступ к своей библиотеке, где я увидела литературу на кыргызском языке про демократию, историю, культуру США. На мое предложение передать эти книги школьным библиотекам Токтогула они с радостью согласились. Получив несколько коробок книг, мы с отцом раздали их во все школы нашего района, учителя и школьники были рады этому событию.

Чтобы остановить деградацию в стране, мы должны поднимать образование

- Все эти годы оказывала благотворительную помощь экологическим и спортивным инициативам. В этом году учредила премию МАГНА - названа так по инициалам отца и первой учительницы. Я хотела присудить премию одному учителю в каждом регионе КР. Моей целью была поддержка и стимулирование педагогов. MAГНА также присудила премию представителям искусства и спорта. 10 лет назад одной из первых запустилa в Кыргызстане экологический проект "За чистый город", куда было привлечено много молодых неравнодушных волонтеров. Я не стремилась за счет этого пропиариться, хотела, чтобы это движение продолжали молодые кыргызстанцы. Позже, когда я находилась по работе в Иордании, принцесса этой страны выразила благодарность за инициированный мной иорданский экопроект. Мне было приятно, что мою работу отметили на высоком уровне.

Выросла без гендерных различий

- Я всегда стремилась к знаниям. Всего в жизни добивалась самостоятельно, надеялась только на себя. Это закаляет характер и вселяет уверенность любому человеку. Часто работаю в мужском коллективе и никогда не сталкивалась с гендерным неравенством. Наоборот, я занимала лидирующие позиции, и с моими мнением считаются мои коллеги противоположного пола. Считаю, что мужчина и женщина имеют равные права и возможности. Уже в школьные годы меня выбирали председателем отряда, в военно-спортивной игре "Зарница" меня назначали политруководителем. Я выросла без гендерных различий, и это не навязано для меня Западом, это мой личный опыт. Наш менталитет не сильно отличается от европейского и мне было несложно адаптироваться к иностранной культуре. Конечно, есть большие различия в некоторых вопросах, но это закономерно.

Здоровая религия

- Я всегда выступаю за здоровый ислам, так как выросла в светской семье. Наш дедушка был набожным человеком, совершавшим пятикратный намаз, но он никогда не навязывал нам свои духовные взгляды. В 2003 году впервые уехала заграницу, когда вернулась, почувствовала, что в Кыргызстане стали происходить религиозные изменения, поделилась своими ощущениями с близкими, они ответили: "Тебе просто так кажется, потому что ты вернулась из Европы". Я с большим уважением отношусь ко всем религиям мира, но вера должна быть очень личной и не угрожать исчезновению нашей истинной кыргызской кочевой культуры.

Моя кандидатура на должность постпреда ООН

- Я приехала в отпуск в Кыргызстан и из новостных лент узнала, что на тот момент кандидатом на пост постоянного представителя Кыргызской Республики при ООН в г. Нью-Йорке выдвигается Аида Касымалиева. Я против нее ничего не имею, уважаю ее, как женщину-политика. Но отмечу, что сейчас наша страна находится в кризисной ситуации, поэтому нам нужны сильные кадры, которые знают свое дело, а у нее нет опыта и квалификации. Я написала пост по этому поводу, пользователи стали писать: "Вы же не оставите свою высокооплачиваемую работу за рубежом, чтобы заниматься международными вопросами Кыргызстана, так на кого тогда рассчитывать стране, если такие кадры, как вы, не будут работать во благо государства. Я приняла вызов общества, потому что мой 20-летний опыт в многосторонней дипломатии позволяет мне выдвинуть свою кандидатуру на пост постпредства КР при ООН. В международном сообществе имидж нашей страны нужно поднимать, а значит, страну должны представлять профессионалы.

Главa МИД КР пригласил меня на встречу, отметив мою высокую квалификацию. Министерство рекомендовало мою кандидатуру руководству страны. Дальше наступила тишина и кулуарное назначение кандидата без соответствующей квалификации. Ничего против других кандидатов не имею, но процедура должна быть открытой и справедливой. В интересах государства необходимо назначать профессионалов в любой сфере, а не раздавать должности как подарки.

Я хочу, чтобы в стране произошли положительные перемены. Кыргызстанцы должны знать, что конкурсы на высокопоставленные должности могут быть открытыми. Важно, чтобы дипломат, который представляет свою страну, имел соответствующий опыт и чувствовал геополитическую обстановку в мире, давал правильные рекомендации руководителям страны при принятии решений международного уровня. Почти месяц назад гражданский активист запустил онлайн-петицию с просьбой пересмотреть назначение Аиды Касымалиевой на должность посла КР в ООН, которую подписали сотни граждан.

Мне не безразлична судьба Кыргызстана

- В международном спортивном суде в Швейцарии я представляла интересы нашего спортсмена Иззата Артыкова, который завоевал бронзовую медаль на летних Олимпийских играх в бразильском городе Рио-де-Женейро в 2016 г. Он был дисквалифицирован за применение допинга. Тогда я узнала о коррупционных махинациях в спортивной сфере. Написала разоблачительную статью, которую опубликовали в международном издании. После этого случая международное спортивное сообщество считается с нашей страной. Сколько наши спортсмены выиграли медалей на Олимпийских играх на этот раз? К ним никто не придрался с претензиями. В этом есть и моя небольшая заслуга. Мне не безразлична наша страна, и я вношу и буду вносить свой вклад в развитие нашего государства.


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URL: https://www.vb.kg/412551
Теги:
Кыргызстан, Нью-Йорк, дипломатия
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