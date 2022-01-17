Акция! Скидки до -20% на аксессуары в новых O!Store

Новый 2022-й Мобильный оператор О! начал с обновления и обустройства новых магазинов O!Store, где прямо сейчас действует акция – скидки на все аксессуары до -20%.

-20% на все аксессуары до 1000 сомов; -10% на все аксессуары от 1000 сомов.

Новые филиалы расположены по адресу:

г. Бишкек: ул. Ден Сяопина, 183. График работы: с 10:00 до 19:00, без выходных и обеденного перерыва в будние дни, в субботу и воскресенье обед с 13:00 до 14:00. г. Кемин: ул. Каракольская/Советская. График работы: с 09:00 до 18:00, без перерыва и выходных. г. Ноокат: ул. Ошская, 13, напротив кафе "Кыргызстан". График работы: с 9:00 до 18:00, обеденный перерыв в субботу и воскресенье с 13:00 до 14:00, без выходных. с. Ананьево: ул. Ленина, 136. График работы: с 09:00 до 17:00, обеденный перерыв в субботу и воскресенье с 13:00 до 14:00.

Укомплектуйте себя современными устройствами и аксессуарами по полной. Здесь вы найдете пауэрбанки, наушники и Bluetooth-колонки легендарного бренда JBL, зарядные устройства, чехлы и стекла, аксессуары для авто, крутейшие рюкзаки и сумки RivaCase, интересные устройства для умного дома и многое другое.

По всем интересующим вопросам звоните по номеру 0705007000 или пишите в окошко для онлайн-консультаций на сайт ostore.kg, там же можно узнать адреса всех магазинов O!Store.

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Количество устройств ограничено. Товар сертифицирован. Срок действия акции в магазинах O!Store: