Акция! Скидки до -20% на аксессуары в новых O!Store

Новый 2022-й Мобильный оператор О! начал с обновления и обустройства новых магазинов O!Store, где прямо сейчас действует акция – скидки на все аксессуары до -20%.
- -20% на все аксессуары до 1000 сомов;
- -10% на все аксессуары от 1000 сомов.
Новые филиалы расположены по адресу:
- г. Бишкек: ул. Ден Сяопина, 183. График работы: с 10:00 до 19:00, без выходных и обеденного перерыва в будние дни, в субботу и воскресенье обед с 13:00 до 14:00.
- г. Кемин: ул. Каракольская/Советская. График работы: с 09:00 до 18:00, без перерыва и выходных.
- г. Ноокат: ул. Ошская, 13, напротив кафе "Кыргызстан". График работы: с 9:00 до 18:00, обеденный перерыв в субботу и воскресенье с 13:00 до 14:00, без выходных.
- с. Ананьево: ул. Ленина, 136. График работы: с 09:00 до 17:00, обеденный перерыв в субботу и воскресенье с 13:00 до 14:00.
Укомплектуйте себя современными устройствами и аксессуарами по полной. Здесь вы найдете пауэрбанки, наушники и Bluetooth-колонки легендарного бренда JBL, зарядные устройства, чехлы и стекла, аксессуары для авто, крутейшие рюкзаки и сумки RivaCase, интересные устройства для умного дома и многое другое.
По всем интересующим вопросам звоните по номеру 0705007000 или пишите в окошко для онлайн-консультаций на сайт ostore.kg, там же можно узнать адреса всех магазинов O!Store.
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Количество устройств ограничено. Товар сертифицирован. Срок действия акции в магазинах O!Store:
- г. Бишкек, ул. Ден Сяопина, 183: до 23.01.2022 г. включительно;
- г. Кемин, ул. Каракольская/Советская: до 17.02.2022 г. включительно;
- г. Ноокат, ул. Ошская, 13: до 26.01.2022 г. включительно;
- с. Ананьево, ул. Ленина, 136: до 31.01.2022 г. включительно.