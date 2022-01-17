Интервью с президентом КР Садыром Жапаровым

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров дал интервью редакции vb.kg, в котором согласился ответить на ряд актуальных вопросов. Приводим текст интервью в свободном переводе:

Садыр Нургожоевич, спасибо, что уделили время и согласились ответить на наши вопросы.

- Пожалуйста. Задавайте вопросы.

- Первый вопрос касается депутатов политической партии "Бутун Кыргызстан" Адахана Мадумарова и Орозайым Нарматовой, о которых в последнее время идут бурные разговоры в обществе. Оба были вызваны на допрос и оба обвиняли вас и Камчыбека Ташиева. Не имеет ли здесь место политическое преследование?

- Извините, если выскажусь резко, но они оба оказались "толстокожими". В Кыргызстане есть поговорка: "Кыз боозуп, энесин коркутат" ("С больной головы на здоровую"). Почему они совершили преступление, а угрожают нам с Камчы? Или мы с Камчы в 2009 году заставили Мадумарова отдать земли? Или это мы с Камчы получили фальшивый диплом Джалал-Абадского госуниверситета в 2013 году? "За свои поступки нужно отвечать", - говорят кыргызы. Вы должны быть сами безупречными, прежде чем поучать людей на счет коррупции и по другим темам.

- Люди задаются вопросом, почему их вызывают на допрос не до, а после того, как они стали депутатами? Действительно, почему их не допрашивали раньше?

- Во-первых, я узнал о протоколе, подписанном Адаханом Мадумаровым, только когда был в Таджикистане. Они предъявили мне протокол и сказали: "Вопрос о местности "Төрт көчө" протоколом утвержден 12 лет назад, вы арендовали землю на 49 лет, через 37 лет можем продлить или закрыть, но обсуждать тот участок мы не будем, давайте продолжим протоколировать другие участки".

В принципе каждый спор решается путем подписания протокола с согласия обеих сторон. Если одна из сторон говорит, что она неправа, то снова садятся за стол, и с согласия обеих сторон протокол аннулируется и принимается другой протокол. Сейчас протокол Мадумарова в силе.

Я сразу сказал: "Адахан Мадумаров не имел права подписи. Этот протокол недействителен, я не признаю его, давайте пересмотрим вопрос о местности "Төрт көчө". Потому что вопросы делимитации и демаркации между двумя странами рассматриваются только правительствами, парламентами и президентами этих государств.

Мадумаров был тогда секретарем Совета безопасности и право подписи по вопросам делимитации и демаркации ему никто не давал. Если мы сейчас согласимся с протоколом, Лейлекский район станет полностью анклавом.

Я не знаю, был ли Мадумаров в то время недальновидным или имел другие, материальные, интересы. Сегодня он заявляет, что многие комиссии рассмотрели протокол и пришли к выводу, что решение было принято в пользу кыргызской стороны, но, несмотря на это, его вызывают на допрос.

Он привык лгать и обманывать людей. Ранее этот вопрос никто не рассматривал, и ни один эксперт не давал положительную оценку тому, что Мадумаров отдал таджикам четыре улицы. Если была дана оценка, то пусть эксперт или обычный человек из Кок-Таша скажет: "Все было решено в нашу пользу". Никто не может этого сказать. Если Лейлекский район останется анклавом, то каким образом вопрос о местности "Төрт көчө" решается в нашу пользу? Такое может сказать только манкурт, а здравомыслящий кыргызстанец никогда так не сделает. "Төрт көчө" и его окрестности были полностью нашей землей.

Отдать эту землю - непростительное предательство на века. Вы предали - надо отвечать! Как долго можно делать все, что угодно, опираясь на своих сторонников, которые защитят от наказания? Если эта ситуация продолжится, мы никогда не оправимся.

Завтра выйдет очередной политик-популист и скажет: "За мной стоят мои люди", и воспользуется доверием народа в свою пользу, делая все, что хочет, продавая интересы государства и народа.

Я не могу сказать, что арестую или освобожу какого-либо оппозиционера. Сейчас система работает. Каждый орган выполняет свою работу, и уголовные дела будут расследованы. Если они не проведут расследование, то будут привлечены к ответственности, как минимум, за сокрытие. Теперь система и законы такие. Теперь не боятся сказать: "он депутат или министр", и в случае необходимости президент также должен пойти и быть допрошен, если имеет к этому отношение. Давайте избавимся от такого понятия, как неприкосновенность. В противном случае продажа земли и коррупция продолжатся.

Таким образом наше государство может в конце концов исчезнуть. Так что пусть это будет уроком для подрастающего поколения. Если вы совершили преступление, должны ответить.

На счет того, почему его не допрашивали до того, как он стал депутатом, то тогда же началась предвыборная кампания. Думаю, поэтому Генеральная прокуратура не успела допросить. Если бы тогда начали допрашивать, они бы сказали, что пытаются помешать участвовать в выборах.

Придет время, когда за каждое уголовное дело будут отвечать.

Что касается Орозайым. Согласно полученной информации, еще в начале избирательной кампании мне поступали жалобы на то, что диплом у нее подделан. Они отправили запрос в Джалал-Абадский госуниверситет и сказали, что только получили ответ.

На самом деле, если вы совершили преступление, отвечайте за это, как все. Не вините других.

- Разве вас вместе с Ташиевым также не просят нести ответственность?

- Например, за какое преступление мы должны нести ответственность?

- Такие требования выдвигают сторонники Курсана Асанова, Жениша Молдокматова и других, которых преследуют в связи с октябрьскими событиями прошлого года. Следует ли привлечь к ответственности Камчыбека Ташиева и Садыра Жапарова?

- Какое преступление мы совершили, какое учреждение мы захватили? Мы, как Асанов, не захватывали на неделю здание МВД, не сидели в других учреждениях по десять дней, как другие. Наоборот, мы призывали к освобождению захваченных учреждений по всей стране, а если глава сбежал, то чтобы его заместители работали и государственная работа не останавливалась ни на минуту. Не было разбито ни одно стекло, ни один магазин не был ограблен - мы все сохранили. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить каждого гражданина, который прислушивался к нам и следил за порядком в те дни. Мы сделали все, не выходя за рамки правового поля. Во-первых, парламентом я был избран премьер-министром на основании закона. Потом я стал исполняющим обязанности президента.

Таким образом, мы уладили все мирно и в рамках закона. Если бы я выполнил требования народа, уселся бы в "Белом доме" и начал принимать решения, я бы повторил ошибку временного правительства. Потребовалось бы много времени, чтобы мировое сообщество приняло меня. В те дни народ ставил выдвигал мне жесткие требования. Говорили, чтобы немедленно садился в кресло президента и принимал решения. Я не согласился. Мне с трудом удалось убедить людей действовать в рамках закона. Таким образом, ни одно учреждение мы не захватили.

Что касается 9 октября. Группа во главе с Атамбаевым открыто вышла на площадь для проведения беспорядков. Были и те, кто угрожал и избил судью и прокурора. Все их планы, разговоры – аудиозаписи - находятся у следствия. Именно поэтому все привлечены к ответственности.

- Мой следующий вопрос о Бактыбеке Калмаматове. Он заявил, что его преследуют по политическим мотивам. Это правда?

- Честно говоря, я даже не обращаю внимания на этого парня. Зачем мне нужно преследовать его по политическим мотивам? Если бы Бактыбек еще был политиком, набравшим хотя бы 10 процентов голосов избирателей, то другое дело. Зачем мне самому себе создавать головную боль из-за парня, который не набрал даже 1 процента голосов. Я никогда не говорил ничего плохого про него. В то время, когда он в мой адрес высказывался самыми "грязными" словами. Но я не обращал на это внимание. Когда я был премьер-министром, 7-8 октября 2020 года, я приглашал Бактыбека Калмаматова к себе в кабинет, предложив работать первым вице-премьер-министром.

"Я буду честным: не смогу работать первым вице-премьер-министром, так как никогда не работал в правительстве, у меня нет опыта – не потяну. Лучше я пойду баллотироваться депутатом в парламент", - сказал он. Спустя какое-то время тот самый Бактыбек, который говорил, что не потянет работу вице, решил стать президентом.

За ним стоят "старые волки", которые подговаривают его так выступать. Мы знаем, кто они все. Придет время, когда и им придется ответить. Их жертвой стал молодой парень. Через фейк-аккаунты они пытаются запутать людей и создать беспорядок. Пусть ответит за свое преступление. Судьба Бактыбека не имеет значения для стоящих за ним политиков. Для них его судьба не стоит и гроша. Они хотят, чтобы в государстве была дестабилизация, чтобы заполучить хоть какую-то должность. Я бы посоветовал молодым активистам не попадаться в ловушку таких политиков.

- На первой сессии парламента ряд депутатов выступили против объединения управделами парламента с управделами президента и просили снова разделить, чтобы быть независимыми. Были такие, кто говорил, что если не "бороться" с президентом и правительством, то репутация Жогорку Кенеша будет подорвана? Это правда, что репутация Жогорку Кенеша поднимется, если они будут "бороться"?

- Мы объединили управления делами, чтобы сэкономить расходы бюджета. Раньше было только одно управление делами, которое обслуживало президента, правительство и Жогорку Кенеш. В 2005 году вышел один умный спикер и решил, что аппарат Жогорку Кенеша должен быть отдельным. Это была дополнительная работа, дополнительные расходы. А сейчас мы снова все объединили в одно управление. Это управление не является моей собственностью. Оно служит парламенту так же, как и президенту. Мы не занимаемся своими делами. Мы занимаемся государственной службой. Парламент также выполняет работу государства и народа. Поэтому управление делами должно максимально обслуживать и Жогорку Кенеш. А недалекие люди говорят о том, что если Жогорку Кенеш будет "бороться" с президентом, то его репутация вырастет. Мы что - враги друг другу? Вместо этого нам нужно работать вместе. Одно государство, один народ.

Такая болезнь, как "борьба" с президентом и правительством началась в парламенте в 2010 году. Мы устранили эту болезнь. Сейчас президентская форма правления. Теперь мы продолжим слаженную совместную работу.

Вы знаете, почему страдает репутация парламента? Парламент является коллегиальным органом. Он состоит из 90 депутатов. Если из них 89 будут супердепутатами и хоть один депутат что-то не так "ляпнет", то репутация всего парламента будет запятнана, и тогда парламенту будут ставить разные прозвища. Поэтому каждый депутат, выступая, не должен ссылаться "на сестру Алмакан", он должен говорить четко и лаконично, приводя факты, и тогда репутация повысится. Каждый депутат должен говорить обдуманно. Мы тоже были депутатами, но мы никогда не говорили самонадеянно. Мы всегда выступали с имеющимися доказательствами.

- Объявлено о строительстве города "Асман". Из каких источников будут найдены деньги? Данный вопрос я задал, исходя из мнения общества, которое задается вопросом о том, что "в некоторых отдаленных селах до сих пор нет чистой воды, так почему бы не обеспечить сначала водой их".

- На город "Асман" мы не потратим ни тыйына из бюджета, поскольку у нас нет таких денег. На строительство города потребуется примерно 20 млрд долларов, мы выделяем отечественным и иностранным инвесторам земельные участки. Они построят и сами будут реализовывать, получая прибыль для себя. Государство с этого получит только до 10 процентов в виде квартир, которые будут, в свою очередь, реализованы населению через ипотечную кампанию.

Если бы у государства было 20 млрд долларов, мы могли бы сами построить и за 10 лет получить чистую прибыль в размере 20 млрд долларов. Но если мы не можем построить сами, то давайте отдадим имеющим такие намерения инвесторам. Сейчас разрабатывается генеральный план, что займет один-два года. Начало строительства города создаст не менее 200 000 рабочих мест. Будет построен экологически чистый город. Мы будем держать под контролем всю работу над проектом. Таким же методом строилась Астана.

Позвольте мне кое-что здесь отметить.

С первого дня прихода к власти я начал изучать масштабные проекты в нашей стране. Среди них логистический центр, который не был построен в Ат-Башы из-за народных протестов. Когда я его подробно изучил, оказалось, что этот проект на 100 процентов выгоден для нашей страны и народа.

В нем планировалось выпускать от спичек до заводов по производству электромобилей, при этом создавалось 25-30 тысяч рабочих мест. Я поехал в Ат-Башы, встретился с народом, все объяснил, люди поняли и разрешили строительство. Но сейчас нет инвесторов. Они говорят, что вложили средства, которые планировали влить сюда, в другие проекты.

Ситуация изменилась: люди согласны, инвестор против. Нельзя допустить подобного с проектом "Асман". На момент обсуждения проекта строительства логистического центра в Ат-Башы я находился под стражей. Я тоже был на стороне народа и выступал против проекта, потому как власти не смогли в полной мере провести разъяснительную работу среди населения. При проведении хорошей разъяснительной работы люди бы все правильно поняли, и логистический центр был бы построен.

- Судьба Кумтора интересует всех. Как решается эта проблема?

- По Кумтору идет процесс подписания юридических документов. Даст Бог, закончим к весне. Понятно, что Кумтор перешел нам. Нам принесло пользу, что Аскар Акаевич дважды приезжал и ответил на вопросы следствия. Словом, Аскар Акаевич полностью искупил свои прежние ошибки перед народом. Кроме этого, показания бывших премьер-министров и депутатов, сотрудничавших со следствием, также оказали влияние. Я расскажу подробности позже. Не сейчас. Мы еще поговорим, когда все закончится, наберитесь терпения.

- Вы отправили войска в Казахстан для подавления беспорядков. Одна часть населения выступила против этого, считая, что "наши отношения с братьями-казахами будут испорчены", а другие высказали поддержку. Каково ваше мнение?

- Мы не посылали своих военных на подавление беспорядков. Их отправили только для охраны стратегических объектов. Президент Казахстана обратился к ОДКБ, значит, мы должны были оказать помощь. Мы присоединились к международным организациям с обязательством выполнять подписанные соглашения. Если бы мы не выполняли свои обязательства, то другие страны перестали бы нас считать государством.

Мы бы оказались в односторонней и эгоистичной позиции, мол, мы не окажем помощь, когда у вас возникли проблемы, но вы помогайте, когда у нас будут проблемы. Не буду останавливаться на подробностях, в общем, во многом это было бы минусом для нас.

- Последний вопрос. В каком состоянии наша экономика? Некоторые эксперты говорят, что "у нас экономика ухудшилась, и ситуация усугубится после нового года"?

- Экономика у нас, слава Богу, в хорошем состоянии. Сейчас у нас есть 500 млн долларов. Это беспрецедентный случай в истории Кыргызстана – войти в январь с 500 млн долларами. На данный момент мы распределяем эти деньги. С февраля начнем кредитовать наших аграриев и фермеров под 6% на срок до трех лет через "Айыл Банк" и "РСК Банк". Каждый кыргызстанец, у которого есть участок, фермерское хозяйство, сможет получить кредит. На эти цели мы выделяем 15 млрд сомов. Ипотечной компании даем 5,5 млрд сомов. После того как они обеспечат жильем стоящих в очереди государственных служащих, начнется предоставление жилья любому гражданину сроком на 25 лет.

Выделено 1,5 млрд сомов на приобретение семян и удобрений, на ирригацию - 1 млрд сомов. Словом, выделены средства во все отрасли, где проблемы нуждались в срочном решении.

А те, кто говорит, что "у нас экономика ухудшилась и ситуация усугубится после нового года", - это политики, желающие видеть себя у власти. По их мнению, если они сядут в министерские кресла, то в Кыргызстане все наладится.

Не имея должности, они всегда будут жаловаться: "Все идет прахом – эта отрасль гибнет, другая тоже загибается". Не слишком доверяйте им. Все, что я делаю, и каждое решение, которое я принимаю, отвечает интересам государства и народа в целом. "Семь раз отмерим, один раз отрежем", верьте мне. Моя цель - благодаря честной работе остаться на страницах истории.

- Спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы, несмотря на ваше ограниченное время! Удачи в работе!

Беседовал Асхат Субанбеков