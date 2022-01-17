Министр Кудайберген Базарбаев: Южная Корея возобновила прием трудовых мигрантов из Кыргызстана

Сегодня, 17 января, министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев встретился с участниками программы организованного набора по трудоустройству в Республику Корея. На встрече присутствовал также директор EPS Центра Республики Корея в КР Ким Ынки.

По словам Кудайбергена Базарбаева, выдача разрешения на трудоустройство проводится на постоянной основе, отправка и прием рабочей силы на основе трудовых договоров осуществляется в рамках Меморандума о взаимопонимании между Государственной службой миграции при Правительстве КР и Министерством занятости и труда Республики Корея.

"Отправка граждан КР в Республику Корея осуществляется Центром трудоустройства граждан за рубежом при министерстве труда, социального обеспечения и миграции. Из-за ограниченй, связанных с COVID-19, отправка граждан Кыргызской Республики в Республику Корея была приостановлена корейской стороной в марте 2020 года. С 29 декабря 2021 года Республика Корея возобновила прием кыргызстанцев по трудовым договорам.

Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики была достигнута договоренность об организации чартерного рейса по маршруту Бишкек-Сеул. На сегодняшний день 11 человек уже приступили к работе по трудовым контрактам, еще 104 человека ожидаются вылета после выполнения санитарно-эпидемиологических требований", - рассказал министр.

Было сказано, что за последние 15 лет в Республике Корея было трудоустроено 3500 человек, большинство из них в сфере легкой промышленности и электротехники. Трудовыми договорами предусмотрено страхование от несчастных случаев на производстве накопленные страховые взносы по истечении срока трудового договора возвращаются гражданам.

В настоящее время продолжается прием документов от желающих принять участие на тестирование по определению уровня владения корейским языком. Желающие полностью ознакомиться с правилами участия в тесте могут обратиться в Центр занятости населения при МТСОМ.