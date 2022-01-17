MegaCom стремительно увеличивает мощность и охват сети 4G LTE

Государственный мобильный оператор связи MegaCom традиционно продолжает развивать сеть по всему Кыргызстану. В результате проведённых в декабре 2021 года технических работ улучшено качество связи и увеличена пропускная способность сетей 2G/3G/4G в пяти областях и столице Кыргызской Республики.

Модернизация базовых станций в городах Баткен, Бишкек, Джалал-Абад, Кара-Балта, Кара-Суу, Кочкор-Ата, Кызыл-Кия, Майлуу-Суу, Ноокат, Ош и Токмок существенно увеличила пропускную способность 4G. В следующих сёлах также повышено качество связи и мобильного интернета сети четвёртого поколения:

Ак-Сай, Ак-Татыр, Апкан, Базар-Башы, Бак, Боз-Адыр, Бужум, Говсувар, Жанырык, Кайынды, Кан, Капчыгай, Кара-Бак, Кара-Токой, Кёк-Таш, Коргон-Таш, Кызыл-Бель, Кызыл-Жол, Кыштут, Мин-Орук, Сары-Талаа, Табылгы, Тунук-Суу, Уч-Дёбё, Уч-Коргон, Чон-Талаа Баткенской области; Ак-Коргон, Ала-Бука, Башкы-Терек, Бек-Абад, Бостон, Дёбёй, Дёмёр, Джазгак, Джай-Терек, Джаны-Айыл, Джаны-Арык, Джаны-Дыйкан, Джаны-Кыштак, Кагазды, Камыш-Башы, Канды, Кара-Джыгач, Курулуш, Кызыл-Ай, Кызыл-Ата, Кызыл-Багыш, Кызыл-Кыргызстан, Кызыл-Туу, Кыргыз-Абад, Кыр-Джол, Кюмюш-Азиз, Ладан-Кара, Масадан, Массы, Октябрьское, Осмонова, Садда, Сакалды, Сары-Булак, Сары-Сыйя, Сары-Талаа, Таштак, Тюрк-Абад, Чакмаксуу, Чек, Черёмушки, Чокмор, Чон-Багыш Джалал-Абадской области; Агроном, Ак-Кыя, Андижан-Махалла, Араван, Арал, Большевик, ВЛКСМ, Гулбаар-Толойкон, Гулча, Гюльбахор, Гюльстан, Джаны-Ноокат, Джар-Кышлак, Джыланды, Жаны-Турмуш, Жапалак, Жар-Башы, Жылкелди, Жээренчи, Интернационал, Какыр-Пилтан, Калинина, Кара-Кокту, Кара-Кульджа, Каратай, Кенджекул, Керкидан, Коммунизм, Кочубаево, Красный Маяк, Кукалапаш, Кызыл-Абад, Кызыл-Кошчу, Кызыл-Мехнат, Кызыл-Тейит, Мады, Монок, Озгур, Октябрь, Папан, Присавай, Прогресс, Сары-Булак, Сары-Колот, Сырт, Телейкен, Тельмана, Тээке, Уйгур-Абад, Учар, Фрунзе, Чапаева, Чычкан-Кол, Эрка-Кашка, Янги-Абад, Янги-Юль Ошской области; Ак-Джол, Александровка, Арал, Арашан, Виноградное, Военно-Антоновка, Гагарина, Гроздь, Джаны-Джер, Джекен, Джон-Арык, Джээк, Зелёное, Кожомкул, Кой-Таш, Крупское, Первое Мая, Подгорное, Полевое, Полтавка, Привольное, Прохладное, Степное, Таш-Мойнок, Фёдоровка, Чуй, Эриктуу, Юрьевка Чуйской области.

За счёт усовершенствования базовых станций улучшен сигнал сети 3G в городах Бишкек, Джалал-Абад, Кара-Суу, Ноокат, Ош и Токмок, а также в сёлах:

Бешкент, Кара-Бак, Карла Маркса, Уч-Коргон, Чон-Талаа Баткенской области; Башкы-Терек, Дёмёр, Джай-Терек, Масадан, Сары-Булак, Саты, Таранбазар, Чакмаксуу Джалал-Абадской области; Саруу Иссык-Кульской области; Ак-Кыя, Андижан-Махалла, Араван, Асанчек, ВЛКСМ, Гулбаар-Толойкон, Гюльбахор, Жар-Башы, Жылкелди, Кара-Кульджа, Кенджекул, Керкидан, Керме-Тоо, Кызыл-Мехнат, Лаглан, Мады, Монок, Нурдар, Октябрь, Папан, Сары-Булак, Сары-Камыш, Сары-Таш, Сырт, Тепе-Коргон, Тээке, Уйгур-Абад, Чычкан-Кол Ошской области; Ак-Джол, Александровка, Арал, Арашан, Беловодское, Военно-Антоновка, Крупское, Полтавка, Чуй Чуйской области.

Модернизированы базовые станции MegaCom сети 2G в городах Балыкчы и Бишкек, а также в селе Кара-Талаа Иссык-Кульской области.

Со вводом в эксплуатацию дополнительного оборудования доступ к связи 4G получили абоненты MegaCom, проживающие в сёлах:

Бай Кара-Бак, Джаны-Бак, Добо, Зар-Таш, Кара-Тумшук, Лейлек, Паскы-Арык, Рават, Самаркандык, Таян, Чек, Чогорок, Чон-Гара, Чон-Кара Баткенской области; Сасык-Булак Джалал-Абадской области; Джийде, Коммунизм, Конурат, Пахтачи Ошской области.

Новые базовые станции стандарта 3G появились в сёлах:

Ак-Тектир, Арал, Бала-Чычкан, Конур-Огюз, Кош-Таш, Кызыл-Озгёрюш, Чолпон-Ата, Шайык Джалал-Абадской области; Ничке-Сай Ошской области.

Информацию о зоне охвата сети можно получить на официальном сайте MegaCom в онлайн-режиме благодаря Интерактивной карте покрытия. С её помощью легко отследить уровень сигнала ближайших базовых станций, а также узнать о 2G, 3G и скоростном 4G-покрытии.

Напоминаем, что абоненты MegaCom могут направлять свои пожелания относительно населённых пунктов, где имеется необходимость в усилении покрытия сети, связавшись с Контакт-центром по номеру *500, через WhatsApp по номеру +996 999 500 000 или в Telegram.