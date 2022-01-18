Пресс-тур на Кумтор: рудник работает, а руководство строит планы развития

Столичные журналисты побывали с пресс-туром на Кумторе, посетили основные производственные площадки месторождения, увидели, какие работы ведутся на руднике, пообщались с сотрудниками.

Сначала представители средств массовой информации посетили центральный карьер месторождения Кумтор. Сегодня там работают 14 большегрузных экскаваторов, 117 самосвалов. А также вспомогательная техника – 12 грейдеров, 11 гусеничных бульдозеров, 6 колесных бульдозеров и два грузчика, которые подают руду на дробилку. Производительность карьера составляет 571 тысячу тонн в сутки.

Затем представители медиа побывали в мастерской карьерной техники. Сюда на ремонт загоняют впечатляющие своими размерами самосвалы и экскаваторы. В мастерской, гигантов возвращают в рабочий строй. Здесь же проводят плановый осмотр машин и ремонт оборудования, чтобы производство не останавливалось, и вся техника была в рабочем состоянии.

Также журналистская братия побывала в контрольно-диспетчерском пункте управления, откуда осуществляется полный контроль за всеми технологическими процессами фабрики, начиная от входа руды и до выхода продукции в виде слитка Доре. Сюда поступает информация с более 3 тысяч датчиков, приборов и оборудования. Здесь работают операторы контрольной комнаты, которые непосредственно принимают все необходимые мероприятия по каждому технологическому процессу. На каждый экран по каждому участку выведены все необходимые параметры. Оператор контрольной комнаты отслеживает эти технологические параметры, принимает соответствующие меры, постоянно поддерживает связь с операторами участка. В случае аварий приходит информация в контрольную комнату, что на данном участке имеется какая-то неисправность или неполадка.

Начальник производственного отдела золоизвлекательной фабрики "Кумтор" Григорий Бородей рассказал, что в среднем в данное время содержание золота в руде примерно полтора грамма на тонну и, чтобы получить один слиток в сутки, надо переработать около 13-15 тысяч тонн руды.

Он также рассказал, что на этот год запланировано обновление и улучшение автоматической системы управления на многих производственных участках. А также запланирована реализация таких важных проектов, как например, проект регенерации цианида, проект по улучшению технологического процесса в эксплуатации башенных мельниц и по бурению на хвостохранилище. Кроме того, в этом году руководство рудника намерено обновить значительную часть технологического оборудования.

Последний пункт, который показали журналистам - это водозабор фабрики, расположенный у озера Петрова. Отсюда поступает как питьевая, так и техническая вода.

С этого года "Кумтор Голд Компани" платит за использование воды. Плата за воду - это не только дополнительные отчисления в бюджет страны, но и своего рода пример рационального и бережного использования ресурсов.

Исполнительный директор "Кумтор Голд Компани" Канат Курманов приступил к данной должности с августа прошлого года. Он отвечает за производственную деятельность компании.

Курманов рассказал журналистам о том, с какими проблемами столкнулись менеджеры внешнего управления, приступив к своим обязанностям в мае прошлого года. В первую очередь они касались финансовых средств, так как в тот период из-за возникших трудностей с компанией Centerra Gold на счетах у компании было всего лишь 40 тысяч долларов, а это был период выплаты заработных плат. Также имелись контрактные обязательства перед поставщиками оборудования, запасных частей и реагентов. Но с этими первыми трудностями внешнее управление справилось достаточно быстро и оперативно. Компания не стала привлекать кредиты и инвестиции других компаний, а попыталась решить проблему своими силами. Начали делать упор на выпуск продукции и реализации этой продукции для получения необходимых средств, чтобы поддерживать работу рудника.

"Мы закрыли год с плюсом, перевыполнили план, - сказал Курманов. - В процентном соотношении по золоту на тот момент, когда внешнее управление приступило к работе, извлечение золота опустилось до 60 процентов, с августа оно поднялось до 82 процентов, а к концу года – 84. Можно сказать, что уже прошли самые критические моменты. Была проблема с налаживанием отношений с контрагентами, так как вся информация была оцифрована, и мы работали с электронными документами, пришлось все набирать вручную. Но рудник не остановился, техника работает в хорошем состоянии, ремонтные работы по плану проводятся, поставки реагентов поступают".

Он также рассказал, что на этот год у руководства предприятия запланирован ряд необходимых проектов. К примеру, большой проект связан с вопросом хвостохранилищ.

Он также ответил на вопрос о том, были ли на предприятии увольнения. Курманов рассказал, что освобождены от должностей 18 иностранных специалистов из разных стран. Сумма, высвобожденная от их сокращения, позволила нанять 200 местных сотрудников.

Также активизировали программу оплачиваемой стажировки для студентов местных вузов и молодых специалистов. Сейчас на производстве работает 91 стажер. Часть из них уже переводят в штат. В планах на этот год набрать еще около 100 стажеров, чтобы был свой постоянный кадровый резерв.

Канат Курманов также отметил, что компания в этом году намерена провести геологоразведку, чтобы увеличить количество запасов добываемого золота. По его словам, сейчас запас золота рассчитан на 10 лет работы. На ближайших участках в этом году будет пробурено 128 тысяч погонных метров. Количество запасов золота увеличится в несколько раз. Также есть примерно 100 тонн золота в хвостохранилищах, которые тоже планируют в будущем переработать.

Специалист также отметил, что ежегодно, без учета уже имеющихся капитальных активов, "Кумтор Голд Компани" может приносить бюджету страны от 200 до 400 миллионов долларов.