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В России начнут строить деревянные многоэтажки

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- Анастасия Карелина
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Первые деревянные многоэтажки могут построить в России уже в этом году. Об этом пишет news.mail.ru.

Пилотный проект решено запустить в Вологодской области. По словам председателя Ассоциации деревянного домостроения (АДД) Дмитрия Руденко, в настоящий момент специалисты согласовывают строительство двух домов в городе Сокол. Если проведение работ одобрят, то уже до конца 2022 года в области могут появиться четырехэтажные здания из дерева.

Ранее предлагалось построить деревянный дом с апартаментами в Москве, но пока эту инициативу отложили.

"Многие считают, что жить в деревянном доме опасно из-за риска пожаров. Но с научной точки зрения все не так страшно. Температура начала обугливания - 270 градусов Цельсия, то есть от искры деревянная конструкция точно не вспыхнет", - пояснил старший специалист научно-технического направления АДД Владимир Стоянов.

Он добавил, что во время пожара древесина не теряет свою прочность. Конструкция обугливается, но внутри продолжает быть прочной. А вот металл при пожаре теряет свою крепость.

Известно, что запросы на строительство деревянных домов уже приходили с Сахалина, из Красноярского края, Мурманской и Иркутской областей.


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URL: https://www.vb.kg/412570
Теги:
Россия, жилье, в мире
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