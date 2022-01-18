В России начнут строить деревянные многоэтажки

Первые деревянные многоэтажки могут построить в России уже в этом году. Об этом пишет news.mail.ru.

Пилотный проект решено запустить в Вологодской области. По словам председателя Ассоциации деревянного домостроения (АДД) Дмитрия Руденко, в настоящий момент специалисты согласовывают строительство двух домов в городе Сокол. Если проведение работ одобрят, то уже до конца 2022 года в области могут появиться четырехэтажные здания из дерева.

Ранее предлагалось построить деревянный дом с апартаментами в Москве, но пока эту инициативу отложили.

"Многие считают, что жить в деревянном доме опасно из-за риска пожаров. Но с научной точки зрения все не так страшно. Температура начала обугливания - 270 градусов Цельсия, то есть от искры деревянная конструкция точно не вспыхнет", - пояснил старший специалист научно-технического направления АДД Владимир Стоянов.

Он добавил, что во время пожара древесина не теряет свою прочность. Конструкция обугливается, но внутри продолжает быть прочной. А вот металл при пожаре теряет свою крепость.

Известно, что запросы на строительство деревянных домов уже приходили с Сахалина, из Красноярского края, Мурманской и Иркутской областей.