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Омбудсмен просит экстрадировать в КР из Таджикистана двух кыргызстанцев

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане институт Омбудсмена обратился к Генеральному прокурору КР по поводу экстрадиции из Таджикистана двух осужденных граждан Кыргызстана.

Как сообщает секретариат организации, к заместителю Омбудсмена КР Альберту Колопову пришли на прием жители Лейлекского района, которые обратились за помощью в защите интересов своих близких родственников, задержанных и арестованных в Таджикистане. В частности, из письменного заявления супруги и сестры арестованных А.С. и С.Н. следует, что 16 сентября 2021 г. они были задержаны сотрудниками КГБ Таджикистана. Заявительница попросила оказать содействие в переводе ее мужа и брата в Кыргызстан для дальнейшего отбывания наказания, так как считает небезопасным оставлять их на территории соседнего государства.

По последним данным, в отношении них вынесен приговор суда первой инстанции, согласно которому С.А. осужден на 18 лет, а Н.С. на 2 года лишения свободы. Сами осужденные считают обвинения в отношении себя политически мотивированными, необоснованными и отказались от подачи апелляционной жалобы в вышестоящую судебную инстанцию.

На основании изложенного институт Акыйкатчы обратился в Генеральную прокуратуру КР с просьбой рассмотреть возможность экстрадиции вышеуказанных лиц в соответствии с постановлением правительства КР от 17 января 2001 г. за № 9 "Об утверждении Конвенции о передаче осужденных лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания".

Заявление Н.А. находится на контроле аппарата Акыйкатчы.


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URL: https://www.vb.kg/412574
Теги:
Баткенская область, омбудсмен, Таджикистан
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