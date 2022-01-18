"Отдать землю - непростительное предательство"

Президент Садыр Жапаров в интервью vb.kg заявил, что участок Төрт-Көчө был передан Таджикистану согласно протоколу, который был подписан в 2009 году Адаханом Мадумаровым в бытность секретарем Совета безопасности КР.

Напомним, в 2009 году во время ремонта дороги Ош - Баткен - Исфана было принято решение взять в аренду на 49 лет 275 метров земли у Таджикистана на неуточненном участке кыргызско-таджикской границы для строительства моста. Протокол подписал тогдашний секретарь Совета безопасности Адахан Мадумаров. Общественность отрицательно отнеслась к этому шагу, так как, согласно этому документу, Кыргызстан официально признавал этот участок таджикским.

Сейчас таджикская сторона считает этот участок земли своим, а кыргызская сторона включает эти земли в неуточненные участки границ.

"Адахан Мадумаров не имел права подписи. Этот протокол недействителен, я не признаю его, давайте пересмотрим вопрос о местности Төрт көчө. Потому что вопросы делимитации и демаркации между двумя странами рассматриваются только правительствами, парламентами и президентами этих государств. Мадумаров был тогда секретарем Совета безопасности и право подписи по вопросам делимитации и демаркации ему никто не давал. Если мы сейчас согласимся с протоколом, Лейлекский район станет полностью анклавом", - сказал в интервью президент.

Он также добавил, что отдать эту землю - непростительное предательство на века.

В свою очередь сам Адахан Мадумаров в интервью vb.kg рассказал, почему подписал этот договор.

"Это была дипломатическая миссия, во время которой нам удалось добиться для наших граждан независимого от Таджикистана пути передвижения. Тогда таджикские пограничники поставили в селе Кок-Таш пункт пропуска, и местные жители, чтобы добраться из Баткенской области в Ош, вынуждены были проходить досмотр и пограничный контроль. Протокол полностью снял этот вопрос. После этого началось строительство объездной автодороги и возведен мост", - рассказал Адахан Мадумаров.

Адахан Мадумаров отрицает, что подписание протокола фактически означало, что Кыргызстан признал приграничную территорию за Таджикистаном. Этот документ являлся лишь временной мерой, чтобы помочь людям определять границы своей территории, пока высшее руководство республик не примет официальное решение по границам. Юридически протокол не закреплял право на землю за Таджикистаном.