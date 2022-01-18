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Генсек ООН призвал мир подготовиться к следующей пандемии

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- Алина Мамаева
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Генсек ООН Антониу Гутерреш во время Всемирного экономического форума (ВЭФ) призвал мир подготовиться к следующей пандемии. Об этом сообщается на сайте ООН.

"Мы должны подготовиться к следующей пандемии с помощью инвестиций в мониторинг, раннее выявление и быстрое реагирование в каждой стране, а также путем укрепления авторитета Всемирной организации здравоохранения", - сказал Гутерреш.

Он напомнил, что осенью ВОЗ обнародовала стратегию, направленную вакцинировать 40 процентов населения всех стран мира до конца 2021 года и 70 процентов - к середине 2022 года. Генсек признал, что человечеству еще далеко до этих показателей.

"Это позорно, но показатели вакцинации в странах с высоким уровнем дохода - в семь раз выше, чем в африканских. Нам нужна справедливость в вопросе распределения вакцин прямо сейчас", - подчеркнул он.

Напомним, в мире COVID-19 заболело более 331 млн человек. Странами с наибольшим количеством больных коронавирусом остаются: США, Индия, Бразилия, Великобритания, Россия, Турция, Италия, Испания и Германия.


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URL: https://www.vb.kg/412583
Теги:
ООН, коронавирус, COVID-19, пандемия, COVID, мировые новости
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