Генсек ООН призвал мир подготовиться к следующей пандемии

Генсек ООН Антониу Гутерреш во время Всемирного экономического форума (ВЭФ) призвал мир подготовиться к следующей пандемии. Об этом сообщается на сайте ООН.

"Мы должны подготовиться к следующей пандемии с помощью инвестиций в мониторинг, раннее выявление и быстрое реагирование в каждой стране, а также путем укрепления авторитета Всемирной организации здравоохранения", - сказал Гутерреш.

Он напомнил, что осенью ВОЗ обнародовала стратегию, направленную вакцинировать 40 процентов населения всех стран мира до конца 2021 года и 70 процентов - к середине 2022 года. Генсек признал, что человечеству еще далеко до этих показателей.

"Это позорно, но показатели вакцинации в странах с высоким уровнем дохода - в семь раз выше, чем в африканских. Нам нужна справедливость в вопросе распределения вакцин прямо сейчас", - подчеркнул он.

Напомним, в мире COVID-19 заболело более 331 млн человек. Странами с наибольшим количеством больных коронавирусом остаются: США, Индия, Бразилия, Великобритания, Россия, Турция, Италия, Испания и Германия.