Узбекистан запустил производство собственных беспилотников под брендом "Лочин", сообщают СМИ со ссылкой на данные СГБ.

Судя по ролику, сейчас выпускаются две модели дронов – легкая и более тяжёлая, способная нести груз. Разработчики отмечают, что Узбекистан первым в Центральной Азии наладил производство подобных беспилотников.

Скорее всего, они будут использоваться в качестве разведывательных дронов пограничными войсками страны, особенно в труднодоступной горной местности.

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