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Россияне стали резко скупать турецкую недвижимость

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В прошлом году россияне купили в Турции почти 5,4 тысячи квартир и домов - это на 75 процентов выше показателя 2020 года, пишет РБК со ссылкой на данные Института статистики Турции.

"Россияне сохранили третье место среди всех иностранцев, покупающих квартиры и дома в этой стране", - отмечает издание. Больше жилья покупают только граждане Ирака и Ирана - 10 и 8,7 тысячи объектов соответственно.

По словам директора по развитию агентства недвижимости Tolerance Сергея Волченкова, россияне воспользовались значительным ослаблением турецкой лиры в конце прошлого года. Их наибольшая активность на рынке пришлась на ноябрь и декабрь. Выбор Турции эксперт связал с ее туристической привлекательностью, а кроме того, там действует программа получения инвестиционного гражданства.

Основными регионами покупки жилья стали курортные Анталья и Алания, набирает популярность и Мерсин.

Источник: РИА новости


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URL: https://www.vb.kg/412587
Теги:
недвижимость, Россия, Турция
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