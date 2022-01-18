Погода
$ 84.76 - 84.91
€ 96.22 - 97.73

Иммунолог рассказала, как не заразиться "омикроном" в коллективе

136  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В России ожидается новый всплеск заболеваемости COVID-19. Как людям, которые работают в больших коллективах, не пополнить число инфицированных, рассказала в интервью радио Sputnik иммунолог Ирина Ярцева.

Распространение варианта коронавируса "омикрон" может привести к увеличению риска заражения россиян COVID-19, в том числе на рабочих местах, считают врачи. Возможно, новый штамм вызывает не такое течение заболевания, как его предшественники, например, "дельта", однако меры безопасности нужно принимать те же, что и раньше, уверена Ярцева.

Самый эффективный способ профилактики COVID-19 – это прививка, напомнила она.

Находясь на работе, надо стараться соблюдать социальную дистанцию не менее одного метра, продолжила Ярцева. Тем сотрудникам, у которых есть даже самые незначительные признаки простудного заболевания, следует носить маски. А если человек этого не делает, нужно не смущаться и попросить его использовать средство индивидуальной защиты, посоветовала иммунолог.

"Если вы заметили, что человек рядом "сопливит" или подкашливает, то важно сразу предложить ему надеть медицинскую маску. Если ему не становится лучше, то следует предложить человеку отправиться домой на удаленную работу", – сказала она.

Внимательное отношение коллег друг к другу поможет снизить масштабы распространения инфекции, добавила Ярцева.

Она рекомендует россиянам в период роста заболеваемости заботиться о правильном режиме сна и здоровом питании, поскольку это укрепляет иммунитет. Кроме того, желательно меньше волноваться и избегать стрессов.

"Важно максимально поддерживать свой организм. В частности, следует спокойнее переживать стрессовые ситуации, поскольку стресс тоже снижает защитные функции организма", – объяснила Ирина Ярцева в интервью радио Sputnik.

Источник: РИА новости


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/412592
Теги:
коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  