В КР беспошлинно ввезут 70 тысяч тонн сахара из ЕАЭС

В Кыргызстан беспошлинно ввезут 70 тысяч тонн сахара из ЕАЭС.

Министерство сельского хозяйства сообщает о принятии решения совета Евразийской экономической комиссии от 2 декабря 2021 года № 140 "О внесении изменений в некоторые решения комиссии Таможенного союза в отношении сахара белого и сахара-сырца тростникового", где предусмотрен беспошлинный ввоз сахара белого и сахара-сырца тростникового на территорию КР в объеме 70 тысяч тонн.

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза, на текущий момент разработан проект постановления кабинета министров "О мерах продовольственной безопасности", где вносится изменения в постановление кабинета министров от 12 июля 2021 года № 71 в части наделения правилами распределения объема беспошлинного ввоза сахара белого и сахара-сырца на территорию КР постоянно действующего характера.

Таким образом, предполагается распределение объема беспошлинного ввоза сахара белого и сахара-сырца между заявителями с февраля 2022 года.