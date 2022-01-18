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Черный алмаз выставлен на продажу за криптовалюту

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- Анастасия Карелина
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Самый большой в мире черный алмаз в мире продадут с аукциона за криптовалюту. Об этом сообщает ren.tv.

Драгоценный камень будет выставлен на торги в Лондоне. До этого он более 20 лет находился в частной коллекции и ни разу не показывался на выставках.

Данный алмаз считается самым большим в мире. Вес редкого камня – 555 каратов, а возраст – миллиард лет.

Некоторые ученые связывают происхождение черного алмаза с космосом, поскольку он содержит изотопы углерода и имеет высокое содержание водорода.

За бриллиант планируют выручить несколько миллионов долларов, однако в качестве оплаты будет приниматься исключительно криптовалюта.


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URL: https://www.vb.kg/412595
Теги:
аукцион, в мире
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