Черный алмаз выставлен на продажу за криптовалюту

Самый большой в мире черный алмаз в мире продадут с аукциона за криптовалюту. Об этом сообщает ren.tv.

Драгоценный камень будет выставлен на торги в Лондоне. До этого он более 20 лет находился в частной коллекции и ни разу не показывался на выставках.

Данный алмаз считается самым большим в мире. Вес редкого камня – 555 каратов, а возраст – миллиард лет.

Некоторые ученые связывают происхождение черного алмаза с космосом, поскольку он содержит изотопы углерода и имеет высокое содержание водорода.

За бриллиант планируют выручить несколько миллионов долларов, однако в качестве оплаты будет приниматься исключительно криптовалюта.