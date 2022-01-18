Суд Норвегии рассмотрит просьбу Брейвика об условно-досрочном освобождении

В Норвегии начинаются слушания по делу террориста Андерса Брейвика. Суд рассмотрит его прошение об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает ren.rv.

Процесс будет проходить в стенах тюрьмы, где Брейвик отбывает наказание за теракты, совершенные в 2011 году. Тогда террорист привел в действие взрывное устройство в центре Осло, а затем открыл огонь по людям в молодежном лагере правящей норвежской рабочей партии. В результате терракта погибли 77 человек, более 150 были ранены.

Андерс Брейвик был приговорен к 21 году заключения, и этот срок может продлеваться.

Как пишут норвежские СМИ, осужденный Бревик все время проводит в собственной камере. Точнее, это три комнаты с душем, телевизором, компьютером и тренажерами. Находясь в заключении Андерс Брейвик учился и даже сдавал экзамены в университет. Террорист утверждает, что не опасен для общества и требует выпустить его на свободу.

Рассмотрение дела займет три дня. Психиатр Андерса Брейвика считает, что состояние террориста не изменилось. А в прокуратуре поясняют, что предпосылок для освобождения заключенного нет.