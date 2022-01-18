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Китай - крупнейший в мире потребитель промышленных роботов

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- Нина Ничипорова
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Китай уже восемь лет подряд занимает лидирующую позицию в мире по объему используемых роботов в стране. Об этом, как сообщает сайт "Хуаньцюван", недавно заявил представитель Министерства промышленности и информатизации КНР Ван Вэймин.

По его словам, в 2020 году на каждые 10 тысяч работников, занятых в промышленности, приходилось 246 производственных роботов, плотность роботизации в Китае почти вдвое превысила среднемировой показатель.

Как подчеркнул Ван Вэймин, в период 13-й пятилетки (2016-2020 гг.) Китай достиг прорывов в объеме индустрии робототехники, технологиях производства и продукции. Страна также заметно увеличила область применения роботов, которые используются в 143 отраслевых категориях, в том числе автомобилестроении, производстве электроники, металлургии, легкой промышленности, нефтехимии и медицине. Зафиксировано масштабное применение обслуживающих и специальных роботов в таких сферах, как складская логистика, образование, развлечение, услуги уборки и обеспечение безопасности.

Примечательно, что не так давно в Китае был опубликован план по развитию робототехнической индустрии на период 14-й пятилетки (2021-2025 гг.). Согласно документу, к 2025 году Китай станет основной в мире базой для осуществления инноваций робототехники, высококачественного производства и применения роботопродукции. Средние годовые темпы роста индустрии робототехники превысят 20 процентов..


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URL: https://www.vb.kg/412600
Теги:
промышленность, безопасность, экономика, технологии
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