"Бир Дуйно" указывает на ряд упущений в новом законопроекте об экстремизме

Правозащитное Движение "Бир Дуйно Кыргызстан" и партнерская сеть "Люди меняющие мир!" на своем официальном сайте опубликовало обращение к президенту Кыргызстана. Его цель обратить внимание главы государства на ряд упущений в новом законопроекте "О противодействии экстремистской деятельности", которые могут негативно отразиться на соблюдении прав человека в Кыргызстане.

Законопроект, инициируемый МВД, был вынесен на общественное обсуждение. Ознакомиться с ним можно на сайте http://koomtalkuu.gov.kg/ru/view-npa/1343.

Ниже мы приводим текст обращения правозащитников:

"Прежде всего, в данном законопроекте, в статье 4, понятие экстремизма дополнительно определено как идеология, … направленная на достижение … антиконституционных действий. В ней не говорится о призывах к насилию и неизвестно, направлено ли оно против государственной власти.

Если исходить из того, что "идеология" - это систематизированные интересы, мировоззрения и идеи субъектов политики, то по предлагаемому законопроекту для остальных оно может стать обязательным. Навязывание идеологии может привести к абсолютному контролю государства над всеми аспектами общественной и частной жизни.

Что касается словосочетания "антиконституционные действия", то непонятно какие действия имеют в виду инициаторы нового законопроекта. Мы встревожены тем, что по причине юридической неопределенности понимания "идеологии" и "антиконституционных действий", законопроект может стать инструментом, используемым для нарушения свободы слова, мнений и религии.

Любые ограничения прав человека должны быть обоснованными, законными и соответствовать демократическим ценностям. Более того, согласно пункту 4 статьи 14 предлагаемого законопроекта наличие признаков экстремизма в деятельности СМИ может стать основанием для прекращения деятельности СМИ.

На фоне отсутствия четкого определения к понятиям: экстремизм, идеология, антиконституционные действия, предлагаемый законопроект может использоваться для прекращения деятельности СМИ, критикующих должностных лиц.

Необходимо принять во внимание сложившуюся правоприменительную практику по противодействию экстремизму.

Большинство дел по преступлениям экстремистской направленности, сопровождаемые "Бир Дуйно Кыргызстан", связаны с хранением или распространением экстремистского материала.

Практически во всех делах в качестве обоснования обвинения вменялись религиозные информационные материалы, якобы найденные в ходе обыска, просмотра электронных сообщений в социальных сетях, изучения содержания аккаунтов граждан.

По данным уголовным делам в качестве обоснования предъявлялись и предъявляются заключения религиоведческой экспертизы. Хотя, в функцию религиоведческой экспертизы не входит выявление в исследованных материалах элементов насилия и их направленности против власти.

На практике, в уголовных делах по хранению или распространению экстремистских материалов вменяемые информационные материалы не признаны судом экстремистскими. Хотя, в соответствии со статьей 13 Закона КР "О противодействии экстремистской деятельности" и главой 251 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики информационные материалы могут быть признаны экстремистскими только судом, нет других нормативных актов, которые уполномочивали бы другие государственные органы признавать информационные материалы экстремистскими. Обвинение ограничивается лишь тем, что религиоведческая экспертиза в своем заключении указала на относимость информационного материала к той или иной запрещенной организации. При этом в этих относимых материалах обычно отсутствуют призывы к насилию и высказывания против власти.

Учитывая сложившуюся на сегодняшний день практику применения закона "О противодействии экстремистской деятельности", то в случае принятия нынешних изменений, 1 по экстремистским материалам.

В связи с изложенным, направляем Вашему вниманию анализ предлагаемого законопроекта "О противодействии экстремистской деятельности", подготовленный партнерской организацией Информационно-Аналитическим Центром "Сова" по запросу ПД "Бир Дуйно Кыргызстан". Мы надеемся, что Вы учитывая изложенные недочеты, предпримите меры по недопущению принятия положений законопроекта нарушающих права и свободы человека".

Копии обращения направлены председателю кабинета министров Акылбеку Жапарову, торога Жогорку Кенеша Таланту Мамытову, секретарю Совета безопасности Марату Иманкулову, министру внутренних дел Улану Ниязбекову.