В отношении "Яндекс.Такси" начато расследование в Казахстане

Глава Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин заявил о начатом расследовании в отношении "Яндекс.Такси", передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Проводится расследование в отношении организатора торговой площадки товарной биржи ЭТС по факту неисполнения уведомлений. Генеральной прокуратурой, с привлечением сотрудников агентства, начаты проверки в отношении 102 субъектов рынка, в том числе в отношении организаторов торгов. Дополнительно в рамках жалоб, полученных по горячей линии, агентством назначено расследование в отношении агрегатора такси "Яндекс" по признакам координации экономической деятельности", - сказал Жумангарин на заседании правительства.

В пресс-службе "Яндекс.Такси" отметили, что сервис работает в штатном режиме.

"Мы периодически получаем запросы от государственных органов с просьбой разъяснить те или иные аспекты деятельности - как нашей, так и всего рынка. На них всегда отвечаем в установленные сроки и в полной мере", - говорится в сообщении компании.