Психолог рассказала о причинах выгорания на работе

Семейный и детский консультант, коуч и психолог Екатерина Давыдова назвала основные причины, по которым человек может эмоционально выгореть на работе. О них она рассказала "Мосленте".

Эксперт подчеркнула, что выгореть можно из-за недостатка мотивации, причем необязательно денежной. "С каждым годом организации все больше сталкиваются с новыми правилами, а работники - с новыми требованиями. От этого растет общее напряжение", - пояснила психолог. В результате сотрудник, не получая нужного поощрения, может почувствовать раздражение и упадок сил, а также начать задаваться вопросами о том, правильно ли он выбрал место работы.

Иногда причиной выгорания может быть то, что человек выбрал "не свою" профессию, отметила Давыдова. Некоторые люди идут на определенную работу просто потому, что так сложились обстоятельства. "Такой человек не будет чувствовать себя, так скажем, "своим" внутри организации и системы", - добавила эксперт.

Кроме того, можно эмоционально выгореть из-за неумения расслабляться. В некоторых случаях к истощенному состоянию приводит неправильные распорядок дня и режим труда и отдыха, заключила психолог.

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