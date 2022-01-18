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В Исфане местные жители нашли снаряды от гранатомета

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане в Баткенской области изъято незаконно хранящееся огнестрельное оружие, также обнаружено взрывное устройство. Сообщает пресс-служба МВД.

Сообщается, что сотрудниками Кадамжайского РОВД Баткенской области выявлены факты незаконного хранения огнестрельного оружия, в котором подозреваются двое местных жителей М.Б. 1997 г.р. и Т.А. 1992 года рождения. У них изъято незарегистрированные ружья 2 единицы. По факту назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых оружие исправно и пригодно для стрельбы. Начато расследование.

Кроме этого, 10 января 2022 года в городе Исфана Лейлекского района сотрудники Пограничной службы ГКНБ КР сообщили об обнаружении местными жителями снарядов гранатомета в поле близ села Интернационал и на дне канала. Данный факт зарегистрирован в ОВД.

На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа Лейлекского РОВД и саперы Войсковой части. При осмотре установлено, что обнаруженные 2 предмета являются снарядами ручного противотанкового гранатомета (РПГ 7В). Обнаруженные боеприпасы уничтожены на месте.

Назначены соответствующие экспертизы.

МВД предупреждает, что за незаконное хранение, использование гражданами огнестрельного оружия, грозит уголовное наказание. Граждане, изъявившие желание добровольно сдать имеющиеся огнестрельное оружие и боеприпасы, могут сообщить в органы внутренних дел или просто позвонить.

Отмечается, что граждане добровольно сдавшие огнестрельное оружие, освобождаются от уголовной ответственности.


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URL: https://www.vb.kg/412612
Теги:
МВД, оружие
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