Где в Свердловском районе проложат ирригационные сети

В Свердловском районе строят ирригационные сети, сообщает пресс-служба мэрии.

Глава района Бахтияр Карамшаков проинспектировал ход работы строительства ирригационных сетей по району.

Сообщается, что на протяжении 30 лет жители жилых массивов и некоторых улиц города Бишкека поднимали вопрос относительно ирригационных сетей вдоль домов.

С целью решения данного вопроса муниципальной администрацией совместно с МТУ № 21 проводятся строительные работы по устранению затопа вдоль жилых домов, а именно: строительство и установка водоотводных, очистительных и накопительных сооружений (септиков) в жилых массивах "Ак-Бата" и "Келечек".

Далее проводятся работы по строительству ирригации по следующим улицам: