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Где в Свердловском районе проложат ирригационные сети

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- Наталья Крайнова
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В Свердловском районе строят ирригационные сети, сообщает пресс-служба мэрии.

Глава района Бахтияр Карамшаков проинспектировал ход работы строительства ирригационных сетей по району.

Сообщается, что на протяжении 30 лет жители жилых массивов и некоторых улиц города Бишкека поднимали вопрос относительно ирригационных сетей вдоль домов.

С целью решения данного вопроса муниципальной администрацией совместно с МТУ № 21 проводятся строительные работы по устранению затопа вдоль жилых домов, а именно: строительство и установка водоотводных, очистительных и накопительных сооружений (септиков) в жилых массивах "Ак-Бата" и "Келечек".

Далее проводятся работы по строительству ирригации по следующим улицам:

  1. строительство ирригации по ул.Абдрахманова, от проспекта Жибек Жолу до дома № 331а – длина 920 погонных метров;
  2. строительство ирригации по ул.Усенбаева, от Куренкеева до БЧК – длина 310 погонных метров;
  3. строительство ирригации и засыпка оптималкой дорог ул. Мичурина, от Абдрахманова до ул.Усенбаева – длина 260 погонных метров.


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URL: https://www.vb.kg/412616
Теги:
ирригация, Бишкек, полив
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