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В Бишкеке двух женщин, оставшихся без жилья, поселили в пансионе "Ардагер"

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке женщина, вышедшая на пикет у дома правительства Чынара Джумагулова, и ее мать Керез Орозова в настоящий момент временно размещены в пансионе "Ардагер" мэрии города Бишкека. Сообщает пресс-служба мэрии.

Сообщается, что в 2011 году собственник дома Джумагулова Г.Д., расположенного по адресу: ул. Лермонтова, 85, взяла кредит в сумме 200 тысяч сомов в ОсОО "МКК Золотой стандарт", заложив дом сроком на 1 год, с процентной ставкой 43,2 процента. Однако собственник дома умерла в 2015 году, фактически по данному адресу проживала Чынара Джумагулова с матерью. Однако до сих пор процесса открытия наследства не было.

В связи с неуплатой "МКК Золотой Стандарт", согласно кредитному договору, продали дом гражданину Безбородову С.С.

По информации "МКК Золотой Стандарт" на счету Джумагуловой Г. есть средства в сумме 1100,0 тысяч сомов (разница от продажи дома и кредита).

Согласно решению Свердловского районного суда от 13 ноября 2014 года, по заявлению С.С.Безбородова выходит решения суда о выселении. 09.07.2021 года ПССИ Свердловского района производит выселение жильцов дома.

Акимиат по Свердловскому району совместно с управлением землепользования и строительства для женщины сняли квартиру сроком на 1 месяц, а также была оказана материальная помощь: из резервного фонда мэра 50 тысяч сомов, из резервного фонда главы Свердловского района 10 тысяч сомов, холодильник, 2 кровати, товары первой необходимости и продукты питания.

2021 году летом С.С.Безбородов продает дом гражданину Таласбек у.А. Летом 2021 года Таласбек у.А. сносит часть большого дома, а 14 января 2022 года сносит полностью строение (часть дома, времянку и т.д.) по ул. Лермонтова, 85.


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URL: https://www.vb.kg/412617
Теги:
Бишкек, жилье
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