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Бишкекчан призывают подключаться к единой канализационной сети

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке в связи с расширением городской канализационной сети путем строительства нового магистрального канализационного коллектора многие жители получают возможность подключиться к централизованной системе канализации, сообщает пресс-служба мэрии.

Новый канализационный коллектор пройдет от очистных сооружений в селе Пригородном до улицы Ахунбаева (общая протяженность – 11 км). Строительные работы по прокладке коллектора разбиты на шесть участков и будут проводиться поэтапно:

  1. от приемной камеры на очистных сооружениях до юго-западного коллектора на улице Юбилейной (длина - 2333 м);
  2. от юго-западного коллектора до пересечения улиц Фучика и Ленской (длина - 1657 м);
  3. до пересечения улиц Фучика и Московской (длина - 2241 м),
  4. до пересечения улиц Кочкорская и Матыева (длина - 2304 м),
  5. до пересечения улиц Ахунбаева и Бакаева (длина - 2032 м),
  6. по улицам Асаналиева и Гагарина до улицы Кочкорской (длина - 669 м).

После завершения строительных работ по вопросам подключения к новому коллектору можно обратиться в "Единое окно" государственного учреждения "Бишкекглавархитектура".

Адрес "Единого окна" ГУ "Бишкекглавархитектура": г. Бишкек, ул. Турусбекова, 10

Телефон единой справочной службы: (0312) 31-72-94


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URL: https://www.vb.kg/412621
Теги:
Бишкекглавархитектура, строительство, Бишкек
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