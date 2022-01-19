Кожошев рассказал активистам и СМИ о льготном налоговом режиме в Баткене

Первый заместитель председателя кабинета министров Арзыбек Кожошев встретился с активистами и представителями средств массовой информации, активно освещающих вопросы социально-экономического развития Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

В ходе встречи Арзыбек Кожошев отметил, что придание области особого статуса позволит развивать бизнес, увеличит количество рабочих мест и создаст условия для развития региона.

Первый зампред кабмина добавил, что на территории области согласно законодательству, будет действовать специальный льготный налоговый и инвестиционный режимы. В частности, предприниматели будут освобождены от некоторых видов налогов: налога на прибыль и налога с продаж, по решению местных кенешей освобождаются от уплаты налога на имущества и земельного налога.

Арзыбек Кожошев подчеркнул, что только при слаженной работе государственных органов, представителей гражданского общества и средств массовой информации удастся реально улучшить жизнь жителей региона.

В ходе активного обсуждения баткенские журналисты и активисты получили ответы на ряд интересующих их вопросов, а также внесли предложения по дальнейшей реализации программы развития области.

Было отмечено, что гражданское общество готово к тесному взаимодействию с местными органами власти по развитию Баткенской области.

Напомним, что в соответствии с законом подписанным президентом Садыром Жапаровым Баткенской области был придан особый статус, также была принята программа развития области, в рамках которой Баткенской области ежегодно будет выделяться сумма в размере 500 миллионов сомов, направленная на ее развитие.