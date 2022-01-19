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В прошлом году "Кыргыз темир жолу" заменила 3,5 км железобетонных шпал

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- Алина Мамаева
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Для обеспечения безопасности движения поездов, ГП "НК "Кыргыз темир жолу" планирует и проводит ряд различных работ по ремонту на путях, сообщает пресс-служба предприятия.

Как проинформировал начальник Филиала по путевому хозяйству компании Нурбек Куралиев, 2021 год стал результативным годом по проведению ремонтных работ.

Так, в прошедшем году был проведен усиленный средний ремонт пути на протяженности 3,5 км - были заменены деревянные шпалы на железобетонные шпалы с упругим рельсовым скреплением Фоссло на 3811 км, 3817 км, 3818 км, 3819 км перегоне Кант-Ивановка.

Помимо этого, проведены подъемочные работы пути по восстановлению равноупругости подшпального основания путем подъемки и выправки пути с подбивкой шпал, а также замены негодных шпал и частичных восстановлении дренирующих свойств балласта. Также производились работы по текущему содержанию пути – замена дефектных рельсов, негодных деревянных шпал и переводных брусьев на стрелочных перевода и устранение провесов, рихтовка выправка пути. Как отметили в Путевом хозяйстве компании, вышеуказанные работы запланированы и в 2022 году.

Напомним, в 2021 году ГП "НК "Кыргыз темир жолу" приобретено за счет собственных средств 20 000 штук железобетонных шпал.

В рамках модернизации и обновления верхнего строения пути внедрены новые методы ремонта железнодорожного пути с укладкой железобетонных шпал со скреплениями Фоссло. Данное решение позволило увеличить межремонтный период путевой инфраструктуры и повысить степень безопасности железнодорожных перевозок


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URL: https://www.vb.kg/412633
Теги:
железная дорога, транспорт, Кыргызстан, Кыргыз темир жолу
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