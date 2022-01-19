CASA-1000: 70 процентов работников, строящих ЛЭП, - кыргызстанцы

В рамках реализации проекта CASA-1000 в Кыргызстане идет строительство ЛЭП 500 кВ, сообщает пресс-служба ОАО "НЭСК".

В общей сложности в Кыргызстане будет проложено 455 километров ЛЭП от ячейки 500 кВ, которая будет построена специально для этой ЛЭП на подстанции 500 кВ "Датка", оттуда линия протянется через Джалал-Абадскую, Ошскую и Баткенскую области до границы с Таджикистаном.

На сегодняшний день выполнены следующие строительные

работы:

строительство подъездных путей к местам строительства опор выполнено к 792 опорам (64 процента), рытье котлованов под опоры – 718 (58 процентов), армирование и заливка бетона – 639 (52 процента), монтаж опор – 428 (35 процентов).

Всего по проекту будет построено 1241 опор.

В настоящее время активная работа ведется в Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областях.

В работе задействованы 84 единицы спецтехники и спецмашин, 44 единицы автотранспортных средств и 230 работников, из которых почти 70 процентов - местные жители.

Для мобилизации специалистов для возведения инфраструктурных объектов в указанных трех областях создано 6 строительных баз.

СПРАВКА

CASA-1000 призван связать энергетические системы Центральной Азии с Южной Азией - Кыргызстан, Таджикистан с Афганистаном и Пакистаном, и выработать механизмы для торговли электроэнергией в соответствии с международными стандартами.

Завершение кыргызской части проекта ожидается к октябрю 2023 года.