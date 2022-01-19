Удобна для любого предпринимателя – программная ККМ "О!Касса"

Соблюсти все требования Государственной налоговой службы Кыргызстана, вступившие в силу с 1 июля 2021 года, предпринимателям поможет программная ККМ "О!Касса".

"О!Касса" удобна для любого бизнеса

Программная ККМ "О!Касса" – это простое приложение, которое выполняет все функции обычного кассового аппарата. Оно удобно для любого бизнеса: для курьеров или, к примеру, торговых точек на рынках. Сервис обеспечивает передачу данных в Налоговую в режиме реального времени и соответствует всем её требованиям. Система обеспечивает надёжность и сохранность данных, оперативность и полную прозрачность.

"О!Касса" работает на любом устройстве

Благодаря тому, что приложение можно использовать на любом устройстве, будь то компьютер, ноутбук, планшет или смартфон, вести бизнес эффективно можно из любой точки мира.

Подключайтесь и начинайте работать законно уже в течение дня!

Для этого просто подойдите в любой магазин O!Store и заключите договор с оператором фискальных данных "НУР Телеком". Весь перечень необходимых документов вы найдёте на сайте: https://ofd.o.kg/

Нужно ли регистрировать онлайн-ККМ?

Да. Регистрация ККМ происходит также в офисах обслуживания O!Store. Регистрация, перерегистрация и снятие с регистрации программной ККМ – бесплатные. Стоимость оформления договора на обслуживание – 150 сомов с учётом всех налогов.

Первый месяц БЕСПЛАТНО!

При подключении к сервису вы получаете БОНУС – первый календарный месяц бесплатного обслуживания.

Подробнее на сайте https://ofd.o.kg/

"О!Касса" – ваш бизнес-помощник!