COVID к началу 2023 года будет протекать в очень легкой форме либо число заражений сильно уменьшится, считают ректор МГУ Садовничий и академик РАН, первый президент КР Аскар Акаев, пишет РБК.

Ученые МГУ провели математическое исследование развития пандемии коронавируса и пришли к выводу, что в будущем болезнь, скорее всего, будет протекать в легкой форме, сообщил ректор вуза Виктор Садовничий. В исследовании участвовал иностранный академик РАН, первый президент КР Аскар Акаев.

"Мы с академиком Аскаром Акаевым написали статью-прогноз. Мы, как математики, предвидели и эти всплески, и мутации. Вирус - это живое семейство, оно борется за свою жизнь и будет стараться приспосабливаться. С другой стороны, ему нужен человек, чтобы жить, и будет найден компромисс", - рассказал Садовничий на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

По словам ректора, согласно прогнозу, "компромисс будет найден", и в будущем COVID-19 сойдет на допустимый уровень: либо болезнь будет протекать в очень легкой форме, либо будет незначительное количество заболевших. Ученые надеются, что это произойдет в начале 2023 года, заявил Садовничий.

О подготовке в МГУ модели, которая рассчитывает прогноз распространения инфекции, Садовничий рассказал на прошлой неделе в интервью ОТР. Ученый подчеркнул при этом, что "математическая модель - это не жизнь" и "могут быть повороты в мутациях разных". Однако он уверен, что этот прогноз сбудется, так как "обычно наши модели с Аскаром Акаевичем всегда были точны, с их помощью предсказали и кризисы, и они совпадали".

Акаев - ведущий научный сотрудник Института математических исследований сложных систем МГУ, доктор технических наук, в 2006 году был избран иностранным членом Российской академии наук. Он почетный доктор МГИМО, научный руководитель в Высшей школе экономики, является действительным членом Нью-Йоркской академии наук. Автор и соавтор более 150 научных работ.

В 1991 году Акаев стал первым президентом Киргизии, а затем дважды переизбирался на выборах и продлевал свои полномочия на референдумах. В 2005 году оппозиция заявила о фальсификации результатов очередного голосования. Последовавшая за этим "революция тюльпанов" привела к тому, что президент покинул страну. Киргизия требовала его выдачи от России, но Москва отвечала отказом.