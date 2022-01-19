Погода
$ 84.80 - 84.95
€ 97.10 - 97.50

Аскар Акаев и ректор МГУ спрогнозировали будущее COVID

320  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

COVID к началу 2023 года будет протекать в очень легкой форме либо число заражений сильно уменьшится, считают ректор МГУ Садовничий и академик РАН, первый президент КР Аскар Акаев, пишет РБК.

Ученые МГУ провели математическое исследование развития пандемии коронавируса и пришли к выводу, что в будущем болезнь, скорее всего, будет протекать в легкой форме, сообщил ректор вуза Виктор Садовничий. В исследовании участвовал иностранный академик РАН, первый президент КР Аскар Акаев.

"Мы с академиком Аскаром Акаевым написали статью-прогноз. Мы, как математики, предвидели и эти всплески, и мутации. Вирус - это живое семейство, оно борется за свою жизнь и будет стараться приспосабливаться. С другой стороны, ему нужен человек, чтобы жить, и будет найден компромисс", - рассказал Садовничий на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

По словам ректора, согласно прогнозу, "компромисс будет найден", и в будущем COVID-19 сойдет на допустимый уровень: либо болезнь будет протекать в очень легкой форме, либо будет незначительное количество заболевших. Ученые надеются, что это произойдет в начале 2023 года, заявил Садовничий.

О подготовке в МГУ модели, которая рассчитывает прогноз распространения инфекции, Садовничий рассказал на прошлой неделе в интервью ОТР. Ученый подчеркнул при этом, что "математическая модель - это не жизнь" и "могут быть повороты в мутациях разных". Однако он уверен, что этот прогноз сбудется, так как "обычно наши модели с Аскаром Акаевичем всегда были точны, с их помощью предсказали и кризисы, и они совпадали".

Акаев - ведущий научный сотрудник Института математических исследований сложных систем МГУ, доктор технических наук, в 2006 году был избран иностранным членом Российской академии наук. Он почетный доктор МГИМО, научный руководитель в Высшей школе экономики, является действительным членом Нью-Йоркской академии наук. Автор и соавтор более 150 научных работ.

В 1991 году Акаев стал первым президентом Киргизии, а затем дважды переизбирался на выборах и продлевал свои полномочия на референдумах. В 2005 году оппозиция заявила о фальсификации результатов очередного голосования. Последовавшая за этим "революция тюльпанов" привела к тому, что президент покинул страну. Киргизия требовала его выдачи от России, но Москва отвечала отказом.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/412647
Теги:
Аскар Акаев, Россия, коронавирус, COVID-19, пандемия, COVID
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  