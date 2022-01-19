"Надо перестать воровать". Жапаров поделился секретом по увеличению бюджета

Глава кабмина Акылбек Жапаров в интервью 24.kg рассказал, за счет каких средств он намерен увеличить поступления в бюджет. По его словам, секрет прост.

"Надо эффективно администрировать таможню и налоги и перестать воровать. Все деньги должны поступать в бюджет страны, а не в карманы отдельных высокопоставленных личностей", - сказал Жапаров.

Глава кабмина напомнил, что политическая воля Садыра Жапарова, грамотное использование инструментов макроэкономики, эффективная фискальная политика уже принесли в бюджет страны дополнительно более 30 миллиардов сомов.

"Благодаря этим деньгам мы увеличили пенсии, пособия, размеры заработной платы. Мы вовремя купили лекарства, вакцины, закрыли все долги перед врачами, и по работе в опасных зонах. На эти цели у нас ушло 19 миллиардов сомов.

Более 7 миллиардов сомов ушло на укрепление обороноспособности государства. Впервые за 30 лет независимости наши военные и пограничники начали закупать технику за счет бюджетных средств. Этого, повторяю, никогда не было в новейшей истории Кыргызстана.

Но и не только политическая воля президента и макроэкономика. И искоренение коррупции в правоохранительных органах. Это воля вице-премьера по правоохранительному блоку Камчыбека Ташиева, воля Генерального прокурора Курманкула Зулушева, воля министра МВД Улана Ниязбекова. Все перечисленные люди эффективно борются с порочной и глубоко укоренившейся практикой так называемого крышевания бизнеса. Правоохранительный блок сейчас не крышует и не живет за счет бизнеса, а содействует, защищает его.

Не могу не отметить и экономический блок. Несмотря на очень амбициозные задачи, поставленные перед правительством, ответственные выполнили план на 100 процентов. Таможня в течение двух месяцев дополнительно собрала 1 миллиард 700 миллионов сомов. Налоговая служба перевыполнила план почти на 8 миллиардов сомов", - добавил он.