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Шкуру и череп снежного барса пытались переправить в Казахстан

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- Анастасия Карелина
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Неизвестный пытался пронести через кыргызско-казахскую границу шкуру и череп снежного барса. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ пограничной службы ГКНБ.

Пограничный уполномоченный наблюдал за приграничным участком в селе Чалдыбар Чуйской области и заметил мужчину с мешком, направлявшегося к государственной границе с Республикой Казахстан. Он оповестил пограничников о нарушителе и попытался догнать неизвестного. Бросив мешок неподалеку от линии госграницы, мужчина скрылся на территории Кыргызстана.

Прибывшие на место пограничники обнаружили в мешке шкуру и череп илбирса. После оформления соответствующих документов они были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего расследования.


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URL: https://www.vb.kg/412658
Теги:
ГКНБ, граница, Казахстан, контрабанда, снежный барс, браконьерство
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