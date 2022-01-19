Шкуру и череп снежного барса пытались переправить в Казахстан

Неизвестный пытался пронести через кыргызско-казахскую границу шкуру и череп снежного барса. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ пограничной службы ГКНБ.

Пограничный уполномоченный наблюдал за приграничным участком в селе Чалдыбар Чуйской области и заметил мужчину с мешком, направлявшегося к государственной границе с Республикой Казахстан. Он оповестил пограничников о нарушителе и попытался догнать неизвестного. Бросив мешок неподалеку от линии госграницы, мужчина скрылся на территории Кыргызстана.

Прибывшие на место пограничники обнаружили в мешке шкуру и череп илбирса. После оформления соответствующих документов они были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего расследования.