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Названы самые частые причины женских срывов

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Психолог Светлана Колобова в беседе с "Мослентой" назвала самые частые причины женских срывов.

По словам специалиста, у женщин, живущих в больших городах, много страхов, потому что на них ложится большая ответственность не только за свою жизнь, но, как правило, и за жизнь своей семьи, своих детей.

"Например, женщины чаще склонны долгие годы терпеть нелюбимую работу, потому что просто боятся искать другую. Они знают: если что-то пойдет не так, разгребать последствия придется именно им", - отметила Колобова.

Психолог также добавила, что по крайней мере, в нашей стране в преимущественном большинстве случаев именно на женщину ложится ответственность за детей. "В итоге женщина скорее смирится с плохой работой, где стабильно платят, чем пойдет искать место получше на свой страх и риск", - резюмировала эксперт.


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URL: https://www.vb.kg/412660
Теги:
психология
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