Ангеле Меркель предложили новую работу в ООН. Она отказалась

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил экс-канцлеру ФРГ Ангеле Меркель возглавить консультативный орган высокого уровня по глобальным общественным благам, которые приносят пользу всему человечеству. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на источник в ООН.

В публикации отмечается, что Гутерреш направил предложение Меркель в письме, ответа пока не последовало. Однако в самой организации считают, что экс-канцлер вряд ли примет предложение о работе, что позже и подтвердилось.

О том, что Меркель отклонила предложение генсека ООН Антониу Гутерриша стать советником высокого уровня в структуре организации сообщило агентство DPA со ссылкой на бюро бывшей главы правительства.

Меркель "на эту тему провела телефонный разговор с генсеком, поблагодарила его, но сказала, что не примет предложение", отметили в бюро экс-канцлера.

Бывший канцлер неоднократно говорила, что не собирается занимать политических постов после отставки.

Ранее газета Bild, ссылаясь на источники, сообщила, что Меркель лично заблокировала поставки вооружений Украине по линии НАТО. По их данным, в мае Германия использовала право вето, заблокировав поставки уже оплаченных украинской стороной американских винтовок Barrett и литовских антидроновых ружей. Вместе с тем правительство Меркель вынудило Нидерланды поддержать такое решение, чтобы не было впечатления, "что оно было единственным противником продажи".

Источник: gazeta.ru