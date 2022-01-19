ЖК одобрил Талантбека Иманова на пост министра цифрового развития

В Бишкеке на заседании Жогорку Кенеша сегодня, 19 января, депутаты рассмотрели вопрос о даче согласия на назначение Талантбека Иманова на должность министра цифрового развития. Об этом сообщается на сайте ЖК.

Кандидатуру Иманова представил полномочный представитель президента и кабинета министров в Жогорку Кенеше Алмасбек Абытов.

В ходе рассмотрения вопроса депутаты подняли ряд проблем в данной сфере.

Талантбек Иманов, отвечая на вопросы парламентариев, сообщил, что работа по цифровизации государственного управления и развитию цифровой инфраструктуры будет проводиться министерством согласно Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2026 года и другим законодательным нормам. По его словам, цифровые технологии будут внедряться во все сферы жизнедеятельности человека. Будут созданы условия, стимулирующие инвестиции в цифровую инфраструктуру, все регионы будут обеспечены надлежащей связью и доступом к государственным услугам.

По итогам голосования депутаты дали согласие на назначение Иманова на должность министра цифрового развития. За проголосовали 53 нардепа, против - 3.

Талантбек Иманов родился 5 декабря 1986 года в селе Уч-Кайнар Ак-Суйского района Иссык-Кульской области. Окончил юридический факультет Кыргызского национального университета (КНУ) Ж. Баласагына.

008-2010 - работник службы безопасности ОАО ТНК "Дастан";

2010-2011 - руководитель участка технологического транспорта ОсОО "Газпром Нефть Азия";

2011-2014 - заместитель директора по режиму ОАО "Улан";

2014-2017 - генеральный директор ЗАО "Полигон";

2018-2020 - генеральный директор ОАО "Улан", директор по развитию ОАО ТНК "Дастан" по совместительству;

с марта 2020-го - председатель правления ОАО ТНК "Дастан".

Известно также, что Талантбек Иманов был личным водителем Алексея Ширшова до 7 апреля 2010-го.