Глава ВОЗ допустил появление новых штаммов коронавируса

В связи с повсеместным распространением "омикрон"-варианта в мире еще продолжат появляться новые штаммы коронавирусной инфекции. Такое мнение выразил 18 января генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Эта пандемия пока нигде не завершилась, и в условиях невероятного глобального распространения "омикрона" существует вероятность появления новых вариантов. Вот почему отслеживание и оценка [ситуации] исключительно важны", - отметил глава ВОЗ на брифинге в Женеве.

В связи с этим Гебрейесус призвал мировое сообщество обеспечить равное распределение вакцин против COVID-19 и других средств борьбы с инфекцией.

По его мнению, человечество может вступить "во вторую, и еще более разрушительную фазу вакцинного неравенства", если в ближайшее время не удастся изменить нынешнюю модель распределения вакцин от COVID-19.

"Нам нужно обеспечить, чтобы мы делились существующими вакцинами на равноправной основе", - подчеркнул он.

По словам Гебрейесуса, несмотря на то что вакцинация менее эффективна для предотвращения заражения и распространения "омикрона", чем в отношении остальных вариантов, она всё еще исключительно хорошо предотвращает серьезное заболевание и смерть.

Ранее, во вторник, директор Всемирной организации здравоохранения сообщил, что в мире на прошлой неделе было зарегистрировано более 18 млн случаев заражения коронавирусом. По его словам, "следующие несколько недель будут критически важными" для служб здравоохранения, ведущих борьбу с пандемией.

Также он заявил, что утверждение, будто вызванное этим штаммом заболевание является легким, вводит в заблуждение.

Источник: Известия