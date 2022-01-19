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Правовые службы МИД стран ШОС изучили документы по правовой базе

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- Светлана Лаптева
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В Ташкенте на площадке Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС состоялись очередные консультации представителей правовых служб министерств иностранных дел государств-членов ШОС по инвентаризации договорно-правовой базы и другим правовым вопросам организации.

В ходе консультаций стороны обсудили вопросы инвентаризации договорно-правовой базы, в том числе выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу международных договоров в рамках ШОС. Наряду с этим прошли обсуждения по вопросам правового регулирования статуса наблюдателя при ШОС, развития договорно-правовой базы, внесения изменений в основополагающие документы организации в целях совершенствования ее деятельности, а также по инициативе кыргызской стороны продолжились обсуждения о создании электронной базы международных договоров в рамках ШОС.

В консультациях приняли участие представители государств-членов ШОС, Секретариата ШОС и Исполнительного комитета РАТС ШОС.


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URL: https://www.vb.kg/412668
Теги:
ШОС
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