Правовые службы МИД стран ШОС изучили документы по правовой базе

В Ташкенте на площадке Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС состоялись очередные консультации представителей правовых служб министерств иностранных дел государств-членов ШОС по инвентаризации договорно-правовой базы и другим правовым вопросам организации.

В ходе консультаций стороны обсудили вопросы инвентаризации договорно-правовой базы, в том числе выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу международных договоров в рамках ШОС. Наряду с этим прошли обсуждения по вопросам правового регулирования статуса наблюдателя при ШОС, развития договорно-правовой базы, внесения изменений в основополагающие документы организации в целях совершенствования ее деятельности, а также по инициативе кыргызской стороны продолжились обсуждения о создании электронной базы международных договоров в рамках ШОС.

В консультациях приняли участие представители государств-членов ШОС, Секретариата ШОС и Исполнительного комитета РАТС ШОС.