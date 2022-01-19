Москвичка нашла на улице кошелек и получила штраф за воровство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Второго кассационного суда общей юрисдикции.

Женщина нашла в подъезде своего дома кошелек с деньгами и документами. Всю сумму, которая имелась в бумажнике, она потратила, а сам кошелек хранила дома вплоть до прихода полиции.

В итоге суд признал ее виновной в краже, оштрафовал на 25 тысяч рублей и обязал вернуть потерпевшему потраченные 40 тысяч. Женщина пыталась оспорить приговор в апелляционной, а затем и в кассационной инстанциях. Она утверждала, что найденный кошелек необходимо расценивать как находку и что "умысла на кражу она не имела".

"Доводы осужденной судебная коллегия признала неубедительными, поскольку в нарушение требований статьи 227 ГК РФ она не предприняла никаких действий, направленных на возвращение найденной вещи ее законному владельцу, не сообщила об этом в полицию или в иной официальный орган", - заявили в пресс службе суда.

Ранее нашедшего кошелек с 800 тысячами рублей россиянина также заподозрили в краже.

Источник: moslenta.ru