Погода
$ 84.80 - 84.95
€ 97.10 - 97.50

Москвичка нашла на улице кошелек и получила штраф за воровство

160  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Москвичка нашла на улице кошелек и получила штраф за воровство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Второго кассационного суда общей юрисдикции.

Женщина нашла в подъезде своего дома кошелек с деньгами и документами. Всю сумму, которая имелась в бумажнике, она потратила, а сам кошелек хранила дома вплоть до прихода полиции.

В итоге суд признал ее виновной в краже, оштрафовал на 25 тысяч рублей и обязал вернуть потерпевшему потраченные 40 тысяч. Женщина пыталась оспорить приговор в апелляционной, а затем и в кассационной инстанциях. Она утверждала, что найденный кошелек необходимо расценивать как находку и что "умысла на кражу она не имела".

"Доводы осужденной судебная коллегия признала неубедительными, поскольку в нарушение требований статьи 227 ГК РФ она не предприняла никаких действий, направленных на возвращение найденной вещи ее законному владельцу, не сообщила об этом в полицию или в иной официальный орган", - заявили в пресс службе суда.

Ранее нашедшего кошелек с 800 тысячами рублей россиянина также заподозрили в краже.

Источник: moslenta.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/412669
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  