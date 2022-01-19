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Специалисты "Бишкекзеленхоза": Насекомые в жилмассиве "Орок" - безвредны!

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- Анастасия Карелина
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Энтомологи муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз" считают, что насекомые, которые были замечены в жилом массиве "Орок", совершенно безвредны. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Некоторое время назад в Сети появилось видео, на котором видно массовое скопление насекомых. Непонятно явление не на шутку напугало некоторых жителей столицы.

Специалисты "Бишкекзеленхоза" объясняют, что опасности эти насекомые не представляют. В городе сейчас довольно теплая для зимы температура воздуха. В связи с этим, личинки проснулись и вылезли из-под земли, где должны были находиться до весны. Питаются личинки травой.

Энтомологи отмечают, что это разовое явление, и с понижением температуры воздуха насекомые погибнут. Специалисты предприятия уже связались с автором видео и сегодня, выехав на место, будут устанавливать точное происхождение насекомых.


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URL: https://www.vb.kg/412670
Теги:
мэрия, Бишкек, Бишкекзеленхоз
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