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МВД вместе с ОБСЕ сняли социальный ролик о пагубном воздействии наркотиков

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- Алина Мамаева
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Службой по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД при содействии программного офиса ОБСЕ в Бишкеке снят социально-профилактический ролик, направленный на информирование общества о пагубном воздействии наркотических средств на организм

человека, сообщает пресс-служба ведомства.

"Разрушительное влияние наркотиков на человека не является секретом ни для кого. Пагубное последствие приема наркотических средств и

психотропных веществ скажется абсолютно на всех органах человека, и, к большому сожалению, многие из этих изменений станут необратимыми.

Даже неоднократное употребление наркотиков может иметь весьма плачевные результаты", - поясняется в сообщении.

Правоохранители призывают граждан сообщать о распространении наркотиков по номерам: "102"

СБНОН МВД КР: 0312 66-02-44, 0312 66-06-16


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URL: https://www.vb.kg/412678
Теги:
МВД, наркотики, Кыргызстан, профилактика
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