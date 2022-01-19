МВД вместе с ОБСЕ сняли социальный ролик о пагубном воздействии наркотиков

Службой по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД при содействии программного офиса ОБСЕ в Бишкеке снят социально-профилактический ролик, направленный на информирование общества о пагубном воздействии наркотических средств на организм
человека, сообщает пресс-служба ведомства.
"Разрушительное влияние наркотиков на человека не является секретом ни для кого. Пагубное последствие приема наркотических средств и
психотропных веществ скажется абсолютно на всех органах человека, и, к большому сожалению, многие из этих изменений станут необратимыми.
Даже неоднократное употребление наркотиков может иметь весьма плачевные результаты", - поясняется в сообщении.
Правоохранители призывают граждан сообщать о распространении наркотиков по номерам: "102"
СБНОН МВД КР: 0312 66-02-44, 0312 66-06-16