Крупнейший в мире атомный ледокол провел в порт Певек караван судов

Атомный ледокол "Арктика" провел в самый северный российский порт Певек караван судов с грузом почти в 14 тысяч тонн. В Певек были доставлены материалы для инвестиционного проекта по освоению Баимской рудной зоны на Чукотке. Об этом сообщает издание "Научная Россия".

Губернатор Чукотки Роман Копин отметил, что символично, что самый большой и мощный в мире атомный ледокол "Арктика" отправился в первый рабочий рейс именно на Чукотку, в Певек. На борту теплоходов был генеральный груз, строительные материалы, блочно-модульные конструкции, техника для реализации проекта по освоению Баимского месторождения.

Ледокол возглавил караван из трех судов – "Юрий Аршеневский", "Полар Кинг" и "Инженер Трубин" еще в середине декабря. Их также сопровождал дизель-электрический ледокол "Капитан Драницын". Помощь понадобилась из-за раннего ледообразования в некоторых областях Северного морского пути.

Путь "Арктики" до Певека стал самым дальним переходом атомного судна в восточном направлении.