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Крупнейший в мире атомный ледокол провел в порт Певек караван судов

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- Айжан Мамбеталиева
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Атомный ледокол "Арктика" провел в самый северный российский порт Певек  караван судов с грузом почти в 14 тысяч тонн. В Певек были доставлены материалы  для инвестиционного проекта по освоению Баимской рудной зоны на Чукотке. Об этом сообщает издание "Научная Россия".

Губернатор Чукотки Роман Копин отметил, что символично, что самый большой и мощный в мире атомный ледокол "Арктика" отправился в первый рабочий рейс именно на Чукотку, в Певек. На борту теплоходов был генеральный груз, строительные материалы, блочно-модульные конструкции, техника для реализации проекта по освоению Баимского месторождения.

Ледокол возглавил караван из трех судов – "Юрий Аршеневский", "Полар Кинг" и "Инженер Трубин" еще в середине декабря. Их также сопровождал дизель-электрический ледокол "Капитан Драницын". Помощь понадобилась из-за  раннего ледообразования в некоторых областях Северного морского пути.  

Путь "Арктики" до Певека стал самым дальним переходом атомного судна в восточном направлении.


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URL: https://www.vb.kg/412681
Теги:
Россия, новости мира
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