Погода
$ 84.80 - 84.95
€ 97.10 - 97.50

Талибы "вычистили" из своих рядов три тысячи бойцов

208  0
- Канат Кожоев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сформированная руководящим Афганистаном движением "Талибан" комиссия по чистке рядов выявила среди членов движения около трех тысяч человек, которые компрометировали его, заявил глава комиссии Латифулла Хакими, сообщает Al Arabiya.

"Они порочили репутацию Исламского эмирата. Они были изгнаны из движения", - заявил Хакими.

По его словам, дурную славу талибам создавали около 2840 человек.

"Они занимались коррупцией, наркотиками и вторгались в частную жизнь людей. У некоторых обнаружились связи с ДАИШ", - добавил представитель "Талибана".

Хакими уточнил, что процесс чистки рядов продолжится в других регионах, пообещал он.

Комиссия по чистке рядов была создана талибами в ноябре 2021 года, указывает "Фергана". Таким образом движение отреагировало на жалобы и сообщения афганцев по поводу репрессий и самоуправства со стороны членов движения. Комиссия подчиняется министерству обороны талибов, которое возглавляет мулла Мохаммад Якуб - сын покойного основателя "Талибана" муллы Омара. Ее основная задача - выявлять в рядах движения лиц, которые своими действиями создают дурную славу талибам.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/412686
Теги:
Афганистан, Талибан, талибы
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  