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"Жестко покритиковать себя". Политолог придумал для депутатов семь правил

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- Бакыт Басарбек
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Политолог Бакыт Бакетаев убежден, что каждый депутат ЖК для более полной эффективности в своей работе должен, как минимум, придерживаться придуманных им 7 правил. Представляем их ниже:

1. Первое правило: каждый день, хоть на несколько минут, ставь себя на место болеющих, страждущих, бедствующих, безработных, обездоленных.

2. Второе правило: каждый день, хоть один, раз пообщайся с родителями, старшими по возрасту, пенсионерами, ветеранами.

3. Третье правило: каждый день, хоть один раз, подскажи решение властям предержащим.

4. Четвёртое правило: каждый день получи хоть одну заслуженную благодарность.

5. Пятое правило: каждый день попробуй жестко покритиковать себя.

6. Шестое правило: каждый день выполни хоть одну рекомендацию врачей.

7. Седьмое правило: каждый день перед сном дай отчёт Всевышнему.


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URL: https://www.vb.kg/412692
Теги:
Кыргызстан, Депутат, Бакыт Бакетаев
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