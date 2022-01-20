"Жестко покритиковать себя". Политолог придумал для депутатов семь правил

Политолог Бакыт Бакетаев убежден, что каждый депутат ЖК для более полной эффективности в своей работе должен, как минимум, придерживаться придуманных им 7 правил. Представляем их ниже:

1. Первое правило: каждый день, хоть на несколько минут, ставь себя на место болеющих, страждущих, бедствующих, безработных, обездоленных.

2. Второе правило: каждый день, хоть один, раз пообщайся с родителями, старшими по возрасту, пенсионерами, ветеранами.

3. Третье правило: каждый день, хоть один раз, подскажи решение властям предержащим.

4. Четвёртое правило: каждый день получи хоть одну заслуженную благодарность.

5. Пятое правило: каждый день попробуй жестко покритиковать себя.

6. Шестое правило: каждый день выполни хоть одну рекомендацию врачей.

7. Седьмое правило: каждый день перед сном дай отчёт Всевышнему.