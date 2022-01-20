Погода
$ 84.80 - 84.92
€ 97.10 - 97.50

Штормовое предупреждение: 20-21 января ожидается понижение температуры

253  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

МЧС распространило штормовое предупреждение. 20 и 21 января по республике ожидается понижение температуры, осадки.

20-21 января в Чуйской долине ожидается понижение температуры ночью до -4…-9°, днем до 0…-5° мороза. В Таласской долине: ночью до -6…-11°, днем до 0…-5° мороза. В долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей ночью до -2…-7°, днем до -2° мороза…+3° тепла, в предгорных районах ночью до -5…-10°, днем до 0…-5° мороза.

20-22 января в Иссык-Кульской котловине ночью до -6…-11°, днем до -2° мороза…+3° тепла. В зоне земледелия Нарынской области ночью до -20…-25°, днем до -5…-10° мороза, в горных районах ночью до -10…-15°, днем до -6…-11° мороза, в высокогорных районах ночью до -26…-31°, днем до -10…-15° мороза.

Такая неустойчивая погода осложнит работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб, выпас и содержание скота на пастбищах.

В связи с выпавшими и ожидаемыми 20 января осадками в горных районах Кыргызстана, на автодороге Бишкек - Ош на 198-255-м километрах (перевал Ала-Бель, ущелье Чычкан), на автодороге Ала-Бука - Каныш-Кыя на 92-99-м километрах, на автодороге Красная Горка - Ак-Таш на 1-4-м километрах ожидаются сход снежных лавин, снежные заносы, снежный накат и гололедные явления. На автодорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами в 500 метров.

В целях недопущения гибели людей и снижения материального ущерба со стороны МЧС была издана телефонограмма, которая доведена до соответствующих служб Гражданской защиты, полномочных представителей президента в областях и мэров Бишкека и Оша. Со стороны ЦУКС при МЧС разосланы смс-оповещения для населения посредством сотовых операторов и соответствующая информация доведена до телевизионных каналов для отображения в бегущей строке.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/412693
Теги:
МЧС, погода, штормовое предупреждение, Кыргызстан, прогноз погоды
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  