Штормовое предупреждение: 20-21 января ожидается понижение температуры

МЧС распространило штормовое предупреждение. 20 и 21 января по республике ожидается понижение температуры, осадки.

20-21 января в Чуйской долине ожидается понижение температуры ночью до -4…-9°, днем до 0…-5° мороза. В Таласской долине: ночью до -6…-11°, днем до 0…-5° мороза. В долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей ночью до -2…-7°, днем до -2° мороза…+3° тепла, в предгорных районах ночью до -5…-10°, днем до 0…-5° мороза.

20-22 января в Иссык-Кульской котловине ночью до -6…-11°, днем до -2° мороза…+3° тепла. В зоне земледелия Нарынской области ночью до -20…-25°, днем до -5…-10° мороза, в горных районах ночью до -10…-15°, днем до -6…-11° мороза, в высокогорных районах ночью до -26…-31°, днем до -10…-15° мороза.

Такая неустойчивая погода осложнит работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб, выпас и содержание скота на пастбищах.

В связи с выпавшими и ожидаемыми 20 января осадками в горных районах Кыргызстана, на автодороге Бишкек - Ош на 198-255-м километрах (перевал Ала-Бель, ущелье Чычкан), на автодороге Ала-Бука - Каныш-Кыя на 92-99-м километрах, на автодороге Красная Горка - Ак-Таш на 1-4-м километрах ожидаются сход снежных лавин, снежные заносы, снежный накат и гололедные явления. На автодорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами в 500 метров.

В целях недопущения гибели людей и снижения материального ущерба со стороны МЧС была издана телефонограмма, которая доведена до соответствующих служб Гражданской защиты, полномочных представителей президента в областях и мэров Бишкека и Оша. Со стороны ЦУКС при МЧС разосланы смс-оповещения для населения посредством сотовых операторов и соответствующая информация доведена до телевизионных каналов для отображения в бегущей строке.