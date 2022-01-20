Meta намерена создать виртуальные клоны пользователей для метавселеной

Движения зрачков, смена позы и мимика – все эти данные о своих пользователях компания Meta намерена собирать для построения метавселенной. К такому выводу пришли журналисты издания Financial Times, проанализировав сотни недавно зарегистрированных ею патентов.

Патенты касаются множества технологий, использующих биометрические данные людей для того, чтобы обеспечить реалистичность их цифровых аватаров (или проще говоря, копий) в виртуальном мире.

Регистрация патентов не означает, что Meta обязательно будет использовать эти технологии в своих продуктах, однако они проливают свет на то, как компания стремится сделать свою метавселенную максимально реалистичной.

Некоторые патенты касаются технологии отслеживания движений глаз и мимики. Эти данные должны собираться с помощью встроенных в шлем крошечных камер и датчиков и призваны улучшить взаимодействие пользователей с виртуальной или дополненной реальностью. Например, по направлению взгляда человека графика будет более яркой, а виртуальный аватар пользователя будет с точностью отражать то, что он делает в реале.

Встроенная в шлем система отслеживания выражения лица поможет эффективнее "адаптировать медиаконтент" под пользователя.

Кроме того, Meta запатентовала "носимые магнитные датчики", надеваемые на торс для отслеживания телодвижений. На приложенном к патенту рисунке изображен человек с прикрепленными к телу датчиками, который в виртуальной реальности отображается как полностью экипированный солдат.

Еще один патент предлагает "движок персонализации аватара", способный по фотографиям пользователя создавать его трехмерные аватары с помощью так называемого репликатора кожи.

"Meta хочет иметь возможность воспроизводить вас с точностью до пор на коже, пряди волос, микродвижения. Цель состоит в том, чтобы создать трехмерные копии людей, мест и вещей, настолько гиперреалистичных и тактильных, что они будут неотличимы от реальных, а затем использовать их в качестве промежуточных звеньев в любом спектре услуг [...] по правде говоря, они проводят глобальную программу клонирования человека", – считает юридический реформатор, более года изучавшая планы Meta по наблюдению за людьми в Университете Западной Австралии, Ноэль Мартин (Noelle Martin).