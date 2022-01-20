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Налоговые органы перешли на усиленный режим работы по обслуживанию граждан

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- Анастасия Карелина
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В связи с принятием нового Налогового кодекса Кыргызской Республики налоговые органы перешли на усиленный режим работы по обслуживанию налогоплательщиков. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

В соответствии с установленным графиком, "Единые окна" налоговых органов и Центр обслуживания предпринимателей города Бишкек будут работать в рабочие дни до 23 часов, в выходные дни – с 9 до 18 часов.

Налогоплательщикам необходимо обратиться в налоговый орган по месту налоговой регистрации с заявлением о выборе налогового режима до 28 января 2022 года.

В частности, плательщикам, уплачивающим налоги на основе специальных налоговых режимов, действовавших до 31 декабря 2021 года, с заявлением о выборе налогового режима, который установлен Налоговым кодексом Кыргызской Республики.

А налогоплательщикам, которые уплачивают налог на основе общего налогового режима и не являются плательщиками НДС по состоянию на 31 декабря 2021 года, с заявлением о регистрации в качестве плательщика НДС или переходе на специальный налоговый режим.

В случае непредставления заявления о выборе налогового режима, налогоплательщик признается плательщиком налога на основе общего налогового режима.

Более подробную информацию можно получить по номеру 116 или в местных налоговых органах.


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URL: https://www.vb.kg/412700
Теги:
ГНС, налоги, Налоговый кодекс
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