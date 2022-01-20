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ВОЗ: Ограничения на международные поездки не дали результата

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- Алина Мамаева
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Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации рекомендовал мировому сообществу отменить или ослабить ограничения на международные поездки из-за неэффективности таких мер, сообщается на сайте ВОЗ.

Эти ограничения не приносят пользы, они способствуют экономическому и социальному стрессу в ряде стран, считают специалисты.

"Провал рестрикций на поездки, введенных после обнаружения омикрон-варианта в целях ограничения международного распространения "омикрона", говорит о неэффективности таких мер с течением времени", - сказал представитель организации.

Специалисты также отметили, что требования о ношении масок, предоставлении ПЦР-теста или сертификатов вакцинации должны быть основаны на оценке риска и не создавать финансового бремени для людей, совершающих поездки.


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URL: https://www.vb.kg/412703
Теги:
ВОЗ, коронавирус, COVID-19, пандемия, COVID, мировые новости
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