Обращение Назарбаева записано в посольстве РК в Москве - соцсети

Недавнее обращение Нурсултана Назарбаева, долгое время не появлявшегося в публичном пространстве, возможно, было записано в посольстве Казахстана в Москве. Такое предположение сделали пользователи социальных сетей.

В подтверждение этой версии пользователи предлагают сравнить фон из видео обращения со снимками, сделанными якобы в посольстве РК. Судя по фото (их не проверяли на предмет подлинности), отделка помещений в диппредставительстве и в комнате, откуда выступал Назарбаев, идентична.

Издание Facktchek.kz проверило видео с Назарбаевым на предмет использования современных технологий, позволяющих подделывать видео (дипфейк). Кроме того, журналисты выяснили, что съемки все-таки велись в Казахстане.

Напомним, в своем обращении Елбасы заявлял, что не выезжал из Казахстана, хотя эксперты предполагали, что он находится в Китае или Арабских Эмиратах.