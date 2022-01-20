В КР в ближайшем месяце прогнозируют рост цен на бензин и дизтопливо

По прогнозу специалистов Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана, в ближайшем месяце цена на ГСМ в стране возрастет.

Из-за резко возросшего спроса на энергоносители в 2021 году, мировые цены каждодневно достигают новых рекордов. В настоящее время дополнительными драйверами роста цен на ГСМ являются:

- уменьшение объемов добычи в рамках договоренностей стран ОПЕК+;

- существенное сокращение инвестиций в нефтяной сектор из-за локдаунов за последние два года;

- геополитическая турбулентность в странах ОПЕК+: в частности, ситуации в Казахстане и Ливии. Котировки подскочили на 5 процентов, после того как протесты в Казахстане нарушили железно-дородное сообщение и нанесли ущерб добыче на крупнейшем в стране месторождении Тенгиз. В Ливии же добыча нефти была сокращена из-за закрытия нефтепровода на востоке страны.

На топливном рынке Кыргызской Республики ситуация следующая. Кыргызские нефтетрейдеры не допускают дефицита ГСМ, тем самым обеспечивая энергетическую безопасность страны.

Кыргызская республика является импортозависимой. 95 процентов нефтепродуктов завозятся из других стран, в частности из России. На рынке функционируют порядка 20 нефтетрейдеров, которые поставляют топливо в страну из российских нефтеперерабатывающих заводов.

С начала 2021 года по настоящее время произошел значительный рост отпускных цен ГСМ российских НПЗ на 120 процентов. Однако благодаря предпринятым действиям местных нефтретрейдеров цены на АЗС Кыргызстана выросли лишь на 70 процентов. Компании-поставщики в течение всего прошлого года работали на низкой рентабельности, которая не превышала 2 процента, и придерживались политики сглаживания цен, исключая резкое повышение розничных цен на АЗС Кыргызстана.

Подтверждением данных действий является рейтинг, в рамках которого Кыргызстан лидирует по дешевизне ГСМ среди стран-импортеров ГСМ из Российской Федерации.

Ассоциация нефтретрейдеров пристально следит за новостями мирового рынка нефти, так как ввиду импортозависимости республики, мировые тренды напрямую касаются Республики.

В январе 2022 года отпускные цены на ГСМ для Кыргызстана выросли:

- на 110 долларов за тонну на бензиновую группу

- на 130 долларов за тонну на дизельное топливо

Краткосрочный прогноз цен на ГСМ в Кыргызской Республике таков. В течении ближайшего месяца цена на ГСМ возрастет на бензин - на 4 сома и на дизельное топливо до 6 сомов.

Поставка нефтепродуктов из Казахстана – невозможна. В соседней республике введен запрет на экспорт нефтепродуктов для насыщения внутреннего спроса.