Умеренное потребление кофе благоприятно влияет на пищеварительные процессы

Команда ученых из Института научной информации о кофе (ISIC) провела исследование, результаты которого показали, что этот напиток благоприятно влияет на пищеварительные процессы. Обзор почти двухсот научных публикаций показал, что умеренное потребление кофе - три-пять чашек в день - снижает риск образования камней в желчном пузыре, панкреатита и некоторых заболеваний печени. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Специалисты проанализировали данные 194 научных работ. Так, они обнаружили, что умеренно потребление кофе не вредит пищеварению. Более того, выяснилось, что кофе снижает риск желчных камней и панкреатита.

Также исследователи считают, что кофе может положительно влиять на микробиоту кишечника и перистальтику толстой кишки. Ранее проведенные исследования показали, что кофе может защищать от болезней печени, в том числе от онкологии.